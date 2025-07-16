Польща продовжила тимчасовий захист для українців ще на кілька місяців — Finance.ua
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Польща продовжила тимчасовий захист для українців ще на кілька місяців

Світ
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Уряд Польщі ухвалив рішення щодо громадян України в на території країни. Йдеться про легальне перебування біженців, які тікають від війни.
Як повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, після засідання Рада Міністрів ухвалила проєкт змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.
Поправка продовжує термін легального перебування громадян України до 4 березня 2026 року.
Проєкт змін до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни також передбачає зміни до системи надання допомоги.
Йдеться, зокрема, про виключення можливості надання прав громадянам України, які перетинають кордон протягом короткого періоду на підставі дозволу на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху.
Законопроєкт уточнює питання, пов’язані з веденням національних реєстрів іноземців в електронній системі. Голова Прикордонної служби буде зобов’язаний вносити в неї дані з документів, що використовуються для перетину кордону, та додавати відбитки пальців для унікальної ідентифікації. Також вимагатиметься особиста присутність дітей, незалежно від віку, під час видачі номера PESEL.
Додається вимога підтвердити сімейні зв’язки між громадянином третьої країни та громадянином України відповідними документами — документами про цивільний стан або іншими документами, виданими компетентними органами країни.
Законопроєкт також встановлює кінцевий термін завершення прийняття біженців від війни з України до центрів колективного розміщення — 31 жовтня 2025 року, за винятком вразливих груп населення.
Підтримка органів місцевого самоврядування у виконанні додаткових освітніх завдань, пов’язаних з навчанням, вихованням та доглядом за дітьми та учнями, які є громадянами України, буде продовжена.
Планується розширити положення, що дозволяють школам, у яких створено додатковий відділ для навчання, виховання та догляду за дітьми та учнями, які є громадянами України, призначати вчителям, за їхньою згодою, понаднормові години роботи.
Проєкт змін до Закону про допомогу громадянам України також має внести зміни до Закону про професії лікарів та стоматологів, спрямовані на посилення так званої спрощеної системи, яка дозволяє громадянам України та іншим особам, які отримали медичну або стоматологічну кваліфікацію за межами Європейського Союзу, практикувати як лікарі та стоматологи.
Зміни також стосуватимуться Закону про професії медсестер та акушерок і мають надати відповідним регіональним Палатам медсестер та акушерок можливість продовжити умовне право на практику, видане за так званою спрощеною процедурою, до завершення навчання, що відповідає вимогам ЄС, та продовження роботи медсестрою або акушеркою на території Республіки Польща, але не довше ніж на три роки.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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