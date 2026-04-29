Кабмін ухвалив новий пакет спрощень для забудовників Сьогодні 08:32

Уряд України продовжує системну дерегуляцію у сфері будівництва

Кабінету Міністрів ухвалили важливі рішення для спрощення регулювання у сфері будівництва.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд України продовжує системну дерегуляцію у сфері будівництва з метою прискорення відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів», — заявила Свириденко.

Ці кроки є частиною комплексної реформи містобудування.

Що змінюється

Закупівлі. Запроваджується механізм рамкових угод для будівельних проєктів, що реалізуються за державні кошти.

Це дозволить формувати перелік підрядників, які можуть виконувати роботи для конкретних об’єктів і швидко обирати виконавця для конкретного об’єкта.

«Результатом має бути суттєве скорочення строків процедур і швидший запуск відбудови житла, інфраструктури та соціальних об’єктів», — прокоментувала очільниця уряду.

Ціноутворення. Оновлюються підходи до кошторисів — вони мають відповідати реальним ринковим умовам і враховувати фактичні витрати, зокрема рівень оплати праці.

«Маємо зменшити тіньові практики і зробити ринок прозорішим. Паралельно запускаємо базу даних цін на будівельні матеріали в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва», — зазначила Свириденко.

Будівництво на приаеродромних територіях. Окремий блок рішень стосується врегулювання будівництва на приаеродромних територіях.

Уряд впроваджує чіткий механізм врахування обмежень у випадках, коли частина аеродромів не має чинних сертифікатів, а також оновлює порядок взаємодії між органами містобудування, авіації та оборони.

За її словами, це дозволить розблокувати будівництво поблизу аеродромів без зниження вимог безпеки.

Раніше ухвалені зміни

Раніше уряд ухвалив рішення щодо вдосконалення дозвільних процедур і механізмів оскарження.

Зокрема, замовники будівництва отримали можливість обирати, де отримувати адміністративні послуги — у місцевих органах або в ДІАМ, щоб зменшити залежність від одного рішення і пришвидшити процес.

Також запустили механізм оскарження до ДІАМ відмов у містобудівних умовах: якщо відмова не обґрунтована, проєкт більше не блокується і може рухатися далі. Мінрозвитку та Міністерство юстиції вже працюють над законопроєктом, який встановить чіткі строки для оскарження будівельних рішень.

«Уряд продовжує дерегуляцію в інших сферах. Завдання держави — полегшувати життя бізнесу та створювати умови для швидкої відбудови країни», — наголосила прем’єр-міністерка.

