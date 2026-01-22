0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запустять застосунок для перевірки будівництва: як він працюватиме

Нерухомість
63
Інспектори перевіряють процес будівництва.
Інспектори перевіряють процес будівництва.
Кабінет Міністрів підтримав запуск застосунку «Прозоре будівництво» для фахівців державного архітектурно-будівельного контролю. Новий цифровий інструмент має замінити паперові акти та суб’єктивні рішення чітким алгоритмом перевірок у смартфоні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Це цифровий інструмент, який зробить огляд об’єктів фіксованим, а результати — доступними для кожного. Більше не вийде „не помітити“ порушення або домовитися. Кожен крок фахівця фіксуватиметься в цифрі», — сказано в повідомленні.

Як це працюватиме

Застосунок працює як суворий чекліст. Фахівець приїжджає на об’єкт і має перевірити все за списком:
  • без фото немає результату. Фахівець зобов’язаний сфотографувати кожен етап виїздного огляду об’єкта. Система дозволяє додавати в режимі реального часу фото та відео. Завантажити старе фото з галереї неможливо;
  • не можна пропустити крок. Застосунок не дозволить завершити перевірку, якщо інспектор не заповнив усі пункти;
  • автоматична фіксація результатів. Після огляду заповнений чекліст автоматично передається в систему до робочого кабінету посадовця. Саме на основі цього цифрового документа формується довідка для видачі сертифіката. Це прибирає ризик підміни даних чи «втрати» результатів перевірки дорогою до офісу.

Яких об’єктів стосуються нові правила

Нові правила стосуються великих об’єктів (класи наслідків СС2 та СС3): житлових комплексів, торгівельних центрів, лікарень тощо. Для звичайних приватних будинків усе залишається, як раніше — за декларативним принципом.

Публічність результатів перевірок

Результати виїзних оглядів стануть відкритими. Інформацію про стан об’єкта можна буде переглянути на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це дозволить потенційним інвесторам перевіряти стан будинків перед купівлею житла та підвищить рівень безпеки для майбутніх мешканців.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьНовобудовиКупівля квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems