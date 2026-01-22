В Україні запустять застосунок для перевірки будівництва: як він працюватиме Сьогодні 13:23 — Нерухомість

Інспектори перевіряють процес будівництва.

Кабінет Міністрів підтримав запуск застосунку «Прозоре будівництво» для фахівців державного архітектурно-будівельного контролю. Новий цифровий інструмент має замінити паперові акти та суб’єктивні рішення чітким алгоритмом перевірок у смартфоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Це цифровий інструмент, який зробить огляд об’єктів фіксованим, а результати — доступними для кожного. Більше не вийде „не помітити“ порушення або домовитися. Кожен крок фахівця фіксуватиметься в цифрі», — сказано в повідомленні.

Як це працюватиме

Застосунок працює як суворий чекліст. Фахівець приїжджає на об’єкт і має перевірити все за списком:

без фото немає результату. Фахівець зобов’язаний сфотографувати кожен етап виїздного огляду об’єкта. Система дозволяє додавати в режимі реального часу фото та відео. Завантажити старе фото з галереї неможливо;

не можна пропустити крок. Застосунок не дозволить завершити перевірку, якщо інспектор не заповнив усі пункти;



автоматична фіксація результатів. Після огляду заповнений чекліст автоматично передається в систему до робочого кабінету посадовця. Саме на основі цього цифрового документа формується довідка для видачі сертифіката. Це прибирає ризик підміни даних чи «втрати» результатів перевірки дорогою до офісу.



Яких об’єктів стосуються нові правила

Нові правила стосуються великих об’єктів (класи наслідків СС2 та СС3): житлових комплексів, торгівельних центрів, лікарень тощо. Для звичайних приватних будинків усе залишається, як раніше — за декларативним принципом.

Публічність результатів перевірок

Результати виїзних оглядів стануть відкритими. Інформацію про стан об’єкта можна буде переглянути на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це дозволить потенційним інвесторам перевіряти стан будинків перед купівлею житла та підвищить рівень безпеки для майбутніх мешканців.

