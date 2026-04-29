0 800 307 555
Суд стягнув у дохід держави майно ексдепутата Царьова

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів проросійського ексдепутата Олега Царьова, повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.
Про це інформує в повідомленні «Центр протидії корупції».

Конфіскація активів колаборанта

Суд постановив стягнути у дохід держави майно Царьова, розташоване на території України, зокрема в Дніпропетровській області. Йдеться про причіп, а також низку активів, серед яких:
  • 21 земельна ділянка;
  • будівлі та споруди;
  • корпоративні права.
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Катерини Сікори, Наталі Мовчан та Тетяни Литвинко.
Після початку повномасштабної війни Царьов перебуває на території росії. У 2022 році він публічно підтримав вторгнення рф в Україну, а також, за даними слідства, фінансував діяльність підконтрольних росії угруповань на тимчасово окупованих територіях.
Рішення ВАКС може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Нагадаємо, колишнього депутата Верховної Ради V-VII скликань від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у владі на три роки та конфіскацією майна, оціненого в 460,6 мільйона гривень.
Нагадаємо, що у цій справі фігуранту було повідомлено про підозру в листопаді 2023 року. На початку лютого 2024 року було повідомлено про арешт зазначеного вище майна.
За матеріалами:
Finance.ua
