На что бизнес сейчас берет гранты (суммы и условия)

В условиях полномасштабной войны гранты стали одним из ключевых инструментов поддержки экономики Украины. В настоящее время в рамках политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» подались 154 предпринимателя.

Об этом рассказывает премьер-министр Юлия Свириденко.

На что берут гранты

По словам Свириденко, на рассмотрении находятся 140 заявок от промышленников на гранты на производственное оборудование. Уже одобрено 14 грантов для фермерских хозяйств на создание садов и теплиц. Прием заявок продолжается.

Гранты для перерабатывающей промышленности

В этом году производители уже подали 140 заявок на гранты для развития и возобновления перерабатывающих предприятий на сумму 865 млн. грн. Из них 6 — на восстановление производств, пострадавших в результате российских обстрелов.

Отрасли

Среди заявителей — производители пищевых продуктов, строительных материалов, одежды, металлоконструкций, стекла, полиграфии, летательных аппаратов, изделий из пластмассы и дерева.

Что это дает

Предприятия, которые подались, создадут почти 1400 новых рабочих мест. Гранты используются для приобретения производственного оборудования.

Итого с начала действия программ по развитию и восстановлению выдано почти 1400 грантов на общую сумму 6,7 млрд грн.

Напомним, программы реализуются в рамках политики развития украинских производителей «Сделано в Украине»:

до 8 млн грн — грант на развитие.

до 16 млн грн — грант на восстановление.

Условия получения гранта

Софинансирование 50% на 50% (при покупке украинского оборудования 70% на 30%) и создание от 5 рабочих мест.

Где подать заявку

В настоящее время прием заявок продолжается, а подать заявку можно через портал Дія: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo

Напомним, в феврале исполнилось 2 года с момента старта политики развития украинских производителей «Сделано в Украине».

В 2024 году программы политики обеспечили 0,64% дополнительного роста ВВП.

По итогам 2025 года этот вклад вырос до 0,95%.

В деньгах программы за два года обеспечили 226,2 млрд грн дополнительного ВВП.

Справка Finance.ua:

Сегодня в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес.

В этом материале Finance.ua собрал актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.

