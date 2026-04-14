Более 60% украинцев предпочитают украинские бренды — результаты опроса
Выбор в пользу украинского
- Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения — 53% (как и в 2025);
- Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 27% (21% в 2025);
- Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения — 11% (8% в 2025);
- Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 8% (17% в 2025);
- Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1% (1% в 2025).
Следят ли украинцы за репутацией брендов?
- Не слежу, меня такое не волнует — 74%;
- Время от времени, если какой-то громкий скандал — я буду о нем знать — 16%;
- Не слежу, но знаю о таких скандалах от близких или коллег — 8%;
- Да, слежу за скандалами компаний — 2%.
Репутация vs Цена
- Нет, мне безразличны скандалы с брендами при выборе — 57%;
- Да, но только наряду с ценой и качеством — 17%;
- Нет, я больше доверяю отзывам знакомых, чем общей репутации бренда — 12%;
- Да, репутация для меня решающий фактор — 8%;
- Мне все равно, но под давлением окружения не выберу бренд с сомнительной репутацией — 6%.
lifecell меняет цены и условия по ряду тарифов
ПартнерскаяСервис «Легкая рассрочка» от Sense Bank почти удвоил объемы продаж и клиентскую базу в начале 2026 года
Фейковые «соцвыплаты»: украинцев предупредили о новой волне мошенничества в Viber
Служба занятости назвала самые дефицитные профессии в Украине
Владельцев разрушенного жилья освободили от уплаты коммуналки: подписан закон
«Укрпочта» запустила почтоматы и обновила приложение