0 800 307 555
ру
Более 60% украинцев предпочитают украинские бренды — результаты опроса

Личные финансы
21
Согласно результатам опроса Rakuten Viber, более 60% украинцев предпочитают отечественную продукцию, однако делают это взвешенно.
Так, 61% украинцев покупают украинское: 8% всегда выбирают сделанное в Украине, 53% — иногда могут делать исключения. Еще четверть респондентов (27%) предпочитают украинский товар, если он лучше заграничного.

Выбор в пользу украинского

Ответы на вопрос «Поддерживаете ли вы украинских производителей?» распределились следующим образом:
  • Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения — 53% (как и в 2025);
  • Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 27% (21% в 2025);
  • Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения — 11% (8% в 2025);
  • Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 8% (17% в 2025);
  • Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1% (1% в 2025).
Поддерживают ли украинцы местных производителей, Источник: Rakuten Viber

Следят ли украинцы за репутацией брендов?

Украинцы также рассказали, следят ли за скандалами вокруг брендов и влияет ли репутация на выбор товара.
Да, 74% опрошенных не волнуют скандалы. 16% респондентов знают о громких скандалах, еще 8% — узнают о них от близких или коллег.
На вопрос «Следите ли вы за скандалами, связанными с брендами?» украинцы ответили, что:
  • Не слежу, меня такое не волнует — 74%;
  • Время от времени, если какой-то громкий скандал — я буду о нем знать — 16%;
  • Не слежу, но знаю о таких скандалах от близких или коллег — 8%;
  • Да, слежу за скандалами компаний — 2%.
Следят ли украинцы за скандалами, связанными с брендами, Источник: Rakuten Viber

Репутация vs Цена

57% опрошенных вовсе не обращают внимания на скандалы с брендами при выборе. В то время как четверть (25%) респондентов считаются с репутацией: 17% обращают на нее внимание, но только наряду с ценой и качеством, а для 8% — репутация является решающим фактором при покупке.
Ответы на вопрос «Влияют ли скандалы с брендом / репутация компании на ваш выбор?» распределились следующим образом:
  • Нет, мне безразличны скандалы с брендами при выборе — 57%;
  • Да, но только наряду с ценой и качеством — 17%;
  • Нет, я больше доверяю отзывам знакомых, чем общей репутации бренда — 12%;
  • Да, репутация для меня решающий фактор — 8%;
  • Мне все равно, но под давлением окружения не выберу бренд с сомнительной репутацией — 6%.
Влияют ли скандалы с брендом/репутация компании на выбор, Источник: Rakuten Viber
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems