Работает ли ПриватБанк во время воздушной тревоги — официальный ответ банка Сегодня 18:30

Отделения ПриватБанка не работают во время воздушной тревоги

Из-за почти непрерывных воздушных тревог в Киеве, вызванных атаками российских реактивных дронов, меняется и режим работы отделений ПриватБанка. При объявлении тревоги они временно прекращают обслуживание клиентов.

Об этом пресс-служба ПриватБанка сообщила в комментарии РБК-Украина.

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Как работают отделения ПриватБанка во время тревоги

В пресс-службе банка подчеркнули, что ПриватБанк заботится о жизни и безопасности своих работников и клиентов, поэтому не подвергает их риску.

«В настоящее время во время объявления воздушной тревоги в целях безопасности жизни и здоровья работников и клиентов отделения ПриватБанка не работают», — сказали в финучреждении.

Длительные воздушные тревоги в Киеве

В конце августа россия перешла к новой тактике террора Киева. Враг сутки волнами запускает ударные дроны на Киев. Часть из них — реактивные, что затрудняет их перехват силами ПВО.

За сутки в Киеве могут объявлять более 10 воздушных тревог. Это парализует работу города, поэтому Кабмин и Совет обороны Киева решили пересмотреть действующие в столице правила безопасности. В частности, могут изменить работу метро между правым и левым берегом, послабить комендантский час и не только.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, пользователи же будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности. Для подписчиков предусмотрены более выгодные предложения кешбэка, более высокие ставки по депозитам и несколько лучше условия по кредитным картам.

Также можно будет оплачивать без комиссии мобильную связь и коммунальные услуги. При этом оплата таких услуг во многих банках базовая опция без дополнительных условий. Среди кредитных преимуществ — увеличение льготного периода на семь дней: с 55 до 62 дней.

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