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Зеленский подал два законопроекта в Раду против колл-центров и «дропов»

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров.
Об этом он сообщил в Телеграм.
«Направил в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участии в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто все это организует, богатеет с колл-центров, владеет ими. Первый законопроект именно это предусматривает», — сообщил Зеленский.
По его словам, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе так называемыми «дропами».
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На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть соответствующие шаги и изменения в алгоритмах, которые дадут больше возможностей банкам защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств от незаконной деятельности.
«На уровне закона мы дадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами, платежными инструментами. Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами», — отметил президент.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийЗаконопроекты
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