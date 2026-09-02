Зеленский подал два законопроекта в Раду против колл-центров и «дропов» Сегодня 18:15

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Направил в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участии в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто все это организует, богатеет с колл-центров, владеет ими. Первый законопроект именно это предусматривает», — сообщил Зеленский.

По его словам, внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе так называемыми «дропами».

На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть соответствующие шаги и изменения в алгоритмах, которые дадут больше возможностей банкам защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств от незаконной деятельности.

«На уровне закона мы дадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами, платежными инструментами. Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами», — отметил президент.

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