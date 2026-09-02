День финансов: проваленные Радой законы, курс евро в сентябре, добровольные пенсионные накопления Сегодня 17:45

Среда, 2 сентября. Сегодня украинской гривне — 30 лет. Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету. Она посвящена тридцатой годовщине проведения в Украине денежной реформы.

Памятная монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні»

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

Новая система службы в ВСУ

Михаил Драпатый обнародовал документ «Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войска в условиях войны». Первоочередной обязанностью он называет стабилизацию фронта, интеграцию новых боевых способностей и обеспечение командиров необходимыми ресурсами и свободой действий для разгрома противника.

По его словам, необходимо формировать, готовить и беречь человеческий капитал, обеспечивать войска качественным вооружением и военной техникой и развивать оборонно-промышленные возможности для ведения длительной войны.

В то же время, как сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, семьи погибших военнослужащих могут ожидать документов, необходимых для получения пособия в размере 15 млн грн, до года. Проблема возникает из-за того, что воинские части несвоевременно передают соответствующие пакеты документов в ТЦК и СП.

Проваленные законы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Верховная Рада не поддержала три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.

Со своей стороны главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо напомнила , что заем на €90 млрд должен покрыть две трети бюджетных и военных нужд Украины в течение 2026−2027 годов и поэтому ЕС призывает партнеров покрыть остальные потребности.

Добровольные пенсионные накопления

Пенсионную систему Украины планируют обновить: нардепы предлагают изменить правила работы добровольных пенсионных накоплений и усилить защиту людей, откладывающих деньги на будущую пенсию. Соответствующий законопроект № 15570 должен стать одним из шагов к развитию накопительной системы и созданию основы для запуска ее второго уровня.

Запасы продуктов и воды

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Анатолий Катеренчук заявил , что украинцам не стоит панически скупать продукты питания на длительный срок. В то же время дома рекомендуют запас питьевой воды и повседневных продуктов примерно на 7−12 суток, чтобы при необходимости обеспечить автономность семьи.

🌾 Заметим, что сегодня экспорт аграрной продукции оказался под серьезным давлением. Усиление российских ракетных ударов по портовой инфраструктуре Одессы, удорожание альтернативных логистических маршрутов, ограничение со стороны отдельных европейских стран по закупке украинской агропродукции и ряд других факторов уже привели к существенному сокращению экспортных возможностей Украины.

Finance.ua решил подробнее разобраться в причинах этой ситуации, оценить потенциальные последствия для аграрного сектора и вместе с экспертами определить возможные пути выхода из кризиса:

Прибавки и доплаты для педагогов

Кабинет министров утвердил схемы должностных окладов педагогических работников и нормировал предусмотренные надбавки и доплаты. Также правительство предоставило право руководителям вузов со статусом национальных, в рамках фонда зарплаты устанавливать повышение должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников до 100%.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, средний уровень начисленной заработной платы в июле для работников центральных органов исполнительной власти составил 66,22 тыс. грн. Это на 5,6 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Полномочия НБУ и ФГОФО

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект № 13007-д об изменениях в законодательстве в сфере деятельности ФГВФЛ, НБУ и институтов совместного инвестирования. Законопроект предоставит больше полномочий НБУ как обеспеченному кредитору, введет механизм взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками, усовершенствует обмен информацией между НБУ и ФГВФЛ, в частности относительно банковской тайны.

Работа бизнеса

Бизнес в августе сдержанно оценил результаты своей экономической деятельности. Значительные потери от масштабных разрушений производственных мощностей, складских помещений и логистической инфраструктуры, блокировка морских портов, высокие цены на горючее и дефицит квалифицированных кадров ограничивали экономическую активность предприятий и отрицательно влияли на экономические настроения бизнеса.

Комиссия при оплате коммуналки

На днях в социальных сетях стали распространяться слухи, что с пенсионеров якобы ввели новую обязательную комиссию за оплату коммуналки. На самом деле никакого нового государственного сбора нет — дополнительную плату в отдельных случаях могут брать банки в зависимости от карты и способа оплаты. При этом банки могут иметь отдельные условия для разных категорий клиентов и разных карт.

Курс евро в сентябре

Как рассказал заместитель председателя Ассоциации украинских банков и председателем правления Глобус Банка Сергей Мамедов, начало осени может стать одним из чувствительных периодов для валютного рынка. После завершения летнего сезона меняется деловая активность, растет потребность бизнеса в импорте, а подготовка к осенне-зимнему периоду формирует дополнительный спрос на энергоресурсы и оборудование. На курсовую ситуацию будут также влиять инфляция, внешняя торговля и последствия российских атак на украинскую инфраструктуру.

🎬 ОВГЗ снова бьют рекорды, банки предлагают до 17% годовых по гривневым депозитам, но украинцы продолжают покупать валюту. Финансовый эксперт Алексей Козырев на YouTube-канале «Минфин» рассказал, где сегодня выгоднее хранить деньги:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.