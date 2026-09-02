Семьи погибших военных не могут получить 15 млн грн из-за задержки документов

В целом количество обращений по ветеранской тематике за год удвоилось — с 1033 в 2024 году до 2077 в 2025 году.
Уполномоченный рекомендует Министерству обороны установить четкий срок, в течение которого воинская часть должна передавать документы в ТЦК и СП. Также предлагается предусмотреть ответственность командования за нарушение прав военнослужащих и их семей.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи.
Также мы писали, что Верховная Рада установила единый предельный размер выплат семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих на уровне 15 млн грн. Теперь семьи пропавших без вести и погибших воинов получат одинаковую выплату от государства.
Если военный написал личное распоряжение, все средства будут начисляться указанному им человеку.