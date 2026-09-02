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Семьи погибших военных не могут получить 15 млн грн из-за задержки документов

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Военнослужащий
Военнослужащий
Семьи погибших военнослужащих могут ожидать документов, необходимых для получения пособия в размере 15 млн грн, до года.
Проблема возникает из-за того, что воинские части несвоевременно передают соответствующие пакеты документов в ТЦК и СП.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на специальный доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

776 жалоб о выплате семьям погибших

По данным доклада, задержка с передачей документов в основном составляет от шести месяцев до года. Поэтому семьи погибших военнослужащих не могут своевременно получить надлежащую им помощь.
В 2025 году в Омбудсман поступило 776 жалоб о назначении и выплате пособий в связи с гибелью военнослужащего. Это была самая большая категория проблемных обращений.
В целом количество обращений по ветеранской тематике за год удвоилось — с 1033 в 2024 году до 2077 в 2025 году.
Уполномоченный рекомендует Министерству обороны установить четкий срок, в течение которого воинская часть должна передавать документы в ТЦК и СП. Также предлагается предусмотреть ответственность командования за нарушение прав военнослужащих и их семей.
Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи.
Также мы писали, что Верховная Рада установила единый предельный размер выплат семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих на уровне 15 млн грн. Теперь семьи пропавших без вести и погибших воинов получат одинаковую выплату от государства.
Если военный написал личное распоряжение, все средства будут начисляться указанному им человеку.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Военнослужащий
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