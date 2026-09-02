Семьи погибших военных не могут получить 15 млн грн из-за задержки документов Сегодня 16:38

Военнослужащий

Семьи погибших военнослужащих могут ожидать документов, необходимых для получения пособия в размере 15 млн грн, до года.

Проблема возникает из-за того, что воинские части несвоевременно передают соответствующие пакеты документов в ТЦК и СП.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на специальный доклад Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

776 жалоб о выплате семьям погибших

По данным доклада, задержка с передачей документов в основном составляет от шести месяцев до года. Поэтому семьи погибших военнослужащих не могут своевременно получить надлежащую им помощь.

В 2025 году в Омбудсман поступило 776 жалоб о назначении и выплате пособий в связи с гибелью военнослужащего. Это была самая большая категория проблемных обращений.

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В целом количество обращений по ветеранской тематике за год удвоилось — с 1033 в 2024 году до 2077 в 2025 году.

Уполномоченный рекомендует Министерству обороны установить четкий срок, в течение которого воинская часть должна передавать документы в ТЦК и СП. Также предлагается предусмотреть ответственность командования за нарушение прав военнослужащих и их семей.

Ранее мы сообщали , что Кабинет Министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи.

15 млн грн. Теперь семьи пропавших без вести и погибших воинов получат одинаковую выплату от государства. Также мы писали , что Верховная Рада установила единый предельный размер выплат семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих на уровнеТеперь семьи пропавших без вести и погибших воинов получат одинаковую выплату от государства.

Если военный написал личное распоряжение, все средства будут начисляться указанному им человеку.

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