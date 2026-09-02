В честь 30-летия гривны НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету (фото) Сегодня 15:49

Монета к 30-летию гривны

В честь 30-летия гривны Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні».

Она посвящена тридцатой годовщине проведения в Украине денежной реформы, ознаменовавшей введение в обращение национальной денежной единицы с историческим названием «гривна».

Исторический контекст

Денежная реформа длилась две недели — со 2 по 16 сентября 1996 года.

В этот период купоно-карбованцы свободно и без ограничений обменивались на новую денежную единицу — гривну.

И уже с 17 сентября 1996 года гривна стала единственным законным средством платежа на всей территории Украины. Это стало важным этапом утверждения экономической независимости Украины.

«Наша новая памятная монета посвящена не только юбилею денежной реформы. Она напоминает о пути, который Украина и гривна прошли вместе за тридцать лет. За это время гривна стала символом устойчивости государства, ее появление навсегда закрепило право Украины самостоятельно определять свое экономическое будущее», — сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Где купить

Приобрести памятную монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні» можно будет:

в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ,

у банков-дистрибьюторов (перечень здесь).

Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах банков.

О дизайне монеты

Памятная монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» имеет номинал 1 гривна, изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Группа монеты — гладкая с углубленными надписями. Монета украшена локальной позолотой. Ее тираж — до 5 000 штук.

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На аверсе монеты воспроизведен дизайн оборотной монеты номиналом 1 гривна образца 2018 года. Наверху изображен малый Государственный Герб Украины; в центре — в обрамлении древнерусского орнамента размещены надписи: Украина / 1 / гривна, а также логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа); внизу — год чеканки — 2026.

На реверсе монеты воспроизведен дизайн первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которая была в обращении до 2018 года (сейчас постепенно изымается из обращения). Внизу добавлен год проведения денежной реформы в Украине — 1996, в центре — в обрамлении орнамента из стилизованных ветвей размещены надписи: 1 / гривна.

Автор идеи и адаптация дизайна — Андрей Сагач. Художник аверса — Владимир Демьяненко. Художник реверса — Василий Лопата.

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