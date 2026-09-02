Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы Сегодня 15:05

Первоочередной обязанностью Драпатий называет стабилизацию фронта

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал документ «Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войска в условиях войны».

Документ определяет замысел, восемь приоритетов, 14 требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Конкретные задачи и показатели их выполнения будут определены отдельными документами.

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Первоочередной обязанностью Драпатый называет стабилизацию фронта, интеграцию новейших боевых возможностей и обеспечение командиров нужными ресурсами и свободой действий для разгрома противника.

В то же время, по его словам, необходимо формировать, готовить и сохранять человеческий капитал, обеспечивать войска качественным вооружением и военной техникой и развивать оборонно-промышленные возможности для ведения длительной войны.

Восемь приоритетов развития ВСУ

В документе Драпатый определил восемь основных приоритетов:

Стабилизировать фронт. Речь идет о сохранении боевых способностей и интеграции новых, перехвате инициативы там, где это возможно, лишении противника возможности достигать оперативных целей и усилении защиты населения, городов, сел и критической инфраструктуры от вражеских ударов. Обеспечить сбалансированную систему формирования и управления человеческим капиталом ВСУ. Предусматривается менять систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения военнослужащих. Кадровые решения должны основываться на нуждах войска, компетенциях и результатах службы. Обеспечить единство усилий. ВСУ должны стать центром формирования военного замысла и координации применения военных возможностей. Ускорить адаптацию и внедрение инноваций. ВСУ должны учиться быстрее противника, оперативно внедряя уроки войны, новые технологии и более эффективные способы ведения боевых действий.

Трансформировать ВСУ. Планируется модернизация системы управления, организационной структуры, доктрины, военного образования, подготовки, кадрового менеджмента, цифровых и беспилотных возможностей, логистики, системы Lessons Learned и культуры командования.

Внедрять принципы Mission Command и интегрировать возможности всех составляющих ВСУ. Подчиненным командирам должны предоставляться необходимые полномочия и ответственность, а возможности во всех сферах ведения боевых действий интегрироваться для повышения скорости и эффективности операций.

Заботиться о военнослужащих, их семьях и ветеранах и достойно чтить память погибших.

Сохранять доверие украинского народа и международных партнеров.



Впервые на уровне принципов главнокомандующего названо то, о чем военные и их семьи часто спрашивают: сроки, ротация и порядок увольнения. Документ декларирует намерение изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения военнослужащих — так, чтобы она обеспечивала боеспособность войска и учитывала потребности самих военнослужащих и общества.

Какие принципы должны соблюдать командиры

Драпатый определил 14 требований к лидерам ВСУ. В частности, командиры обязаны:

говорить правду и давать честные оценки;

понимать замысел командира и более широкий замысел боя или операции;

действовать решительно в пределах замысла, не дожидаясь разрешения, когда этого требует обстановка;

принимать обоснованный риск и отвечать за свои решения;

сохранять боевые возможности, личный состав, вооружение и военную технику;

оказывать защиту войск постоянной составляющей своей деятельности;

заботиться о военнослужащих, их семьях и ветеранах;

развивать следующее поколение лидеров;

учиться быстрее противника;

внедрять инновации;

воевать сообща и интегрировать возможности во всех сферах;

общаться просто и понятно;

формировать дисциплинированные и профессиональные коллективы;

сохранять доверие украинского народа и международных партнеров.

Отдельно отмечается, что в ВСУ нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам, дискриминации или несправедливости.

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