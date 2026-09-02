Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы
Восемь приоритетов развития ВСУ
- Стабилизировать фронт. Речь идет о сохранении боевых способностей и интеграции новых, перехвате инициативы там, где это возможно, лишении противника возможности достигать оперативных целей и усилении защиты населения, городов, сел и критической инфраструктуры от вражеских ударов.
- Обеспечить сбалансированную систему формирования и управления человеческим капиталом ВСУ. Предусматривается менять систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения военнослужащих. Кадровые решения должны основываться на нуждах войска, компетенциях и результатах службы.
- Обеспечить единство усилий. ВСУ должны стать центром формирования военного замысла и координации применения военных возможностей.
- Ускорить адаптацию и внедрение инноваций. ВСУ должны учиться быстрее противника, оперативно внедряя уроки войны, новые технологии и более эффективные способы ведения боевых действий.
- Трансформировать ВСУ. Планируется модернизация системы управления, организационной структуры, доктрины, военного образования, подготовки, кадрового менеджмента, цифровых и беспилотных возможностей, логистики, системы Lessons Learned и культуры командования.
- Внедрять принципы Mission Command и интегрировать возможности всех составляющих ВСУ. Подчиненным командирам должны предоставляться необходимые полномочия и ответственность, а возможности во всех сферах ведения боевых действий интегрироваться для повышения скорости и эффективности операций.
- Заботиться о военнослужащих, их семьях и ветеранах и достойно чтить память погибших.
- Сохранять доверие украинского народа и международных партнеров.
Какие принципы должны соблюдать командиры
- говорить правду и давать честные оценки;
- понимать замысел командира и более широкий замысел боя или операции;
- действовать решительно в пределах замысла, не дожидаясь разрешения, когда этого требует обстановка;
- принимать обоснованный риск и отвечать за свои решения;
- сохранять боевые возможности, личный состав, вооружение и военную технику;
- оказывать защиту войск постоянной составляющей своей деятельности;
- заботиться о военнослужащих, их семьях и ветеранах;
- развивать следующее поколение лидеров;
- учиться быстрее противника;
- внедрять инновации;
- воевать сообща и интегрировать возможности во всех сферах;
- общаться просто и понятно;
- формировать дисциплинированные и профессиональные коллективы;
- сохранять доверие украинского народа и международных партнеров.
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