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Драпатый пообещал изменить систему службы в ВСУ и назвал новые принципы

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Первоочередной обязанностью Драпатий называет стабилизацию фронта
Первоочередной обязанностью Драпатий называет стабилизацию фронта
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал документ «Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и развития войска в условиях войны».
Документ определяет замысел, восемь приоритетов, 14 требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Конкретные задачи и показатели их выполнения будут определены отдельными документами.
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Первоочередной обязанностью Драпатый называет стабилизацию фронта, интеграцию новейших боевых возможностей и обеспечение командиров нужными ресурсами и свободой действий для разгрома противника.
В то же время, по его словам, необходимо формировать, готовить и сохранять человеческий капитал, обеспечивать войска качественным вооружением и военной техникой и развивать оборонно-промышленные возможности для ведения длительной войны.
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Восемь приоритетов развития ВСУ

В документе Драпатый определил восемь основных приоритетов:
  1. Стабилизировать фронт. Речь идет о сохранении боевых способностей и интеграции новых, перехвате инициативы там, где это возможно, лишении противника возможности достигать оперативных целей и усилении защиты населения, городов, сел и критической инфраструктуры от вражеских ударов.
  2. Обеспечить сбалансированную систему формирования и управления человеческим капиталом ВСУ. Предусматривается менять систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения военнослужащих. Кадровые решения должны основываться на нуждах войска, компетенциях и результатах службы.
  3. Обеспечить единство усилий. ВСУ должны стать центром формирования военного замысла и координации применения военных возможностей.
  4. Ускорить адаптацию и внедрение инноваций. ВСУ должны учиться быстрее противника, оперативно внедряя уроки войны, новые технологии и более эффективные способы ведения боевых действий.
  5. Трансформировать ВСУ. Планируется модернизация системы управления, организационной структуры, доктрины, военного образования, подготовки, кадрового менеджмента, цифровых и беспилотных возможностей, логистики, системы Lessons Learned и культуры командования.
  6. Внедрять принципы Mission Command и интегрировать возможности всех составляющих ВСУ. Подчиненным командирам должны предоставляться необходимые полномочия и ответственность, а возможности во всех сферах ведения боевых действий интегрироваться для повышения скорости и эффективности операций.
  7. Заботиться о военнослужащих, их семьях и ветеранах и достойно чтить память погибших.
  8. Сохранять доверие украинского народа и международных партнеров.
Впервые на уровне принципов главнокомандующего названо то, о чем военные и их семьи часто спрашивают: сроки, ротация и порядок увольнения. Документ декларирует намерение изменить систему привлечения, подготовки, прохождения службы, ротации, удержания и увольнения военнослужащих — так, чтобы она обеспечивала боеспособность войска и учитывала потребности самих военнослужащих и общества.

Какие принципы должны соблюдать командиры

Драпатый определил 14 требований к лидерам ВСУ. В частности, командиры обязаны:
  • говорить правду и давать честные оценки;
  • понимать замысел командира и более широкий замысел боя или операции;
  • действовать решительно в пределах замысла, не дожидаясь разрешения, когда этого требует обстановка;
  • принимать обоснованный риск и отвечать за свои решения;
  • сохранять боевые возможности, личный состав, вооружение и военную технику;
  • оказывать защиту войск постоянной составляющей своей деятельности;
  • заботиться о военнослужащих, их семьях и ветеранах;
  • развивать следующее поколение лидеров;
  • учиться быстрее противника;
  • внедрять инновации;
  • воевать сообща и интегрировать возможности во всех сферах;
  • общаться просто и понятно;
  • формировать дисциплинированные и профессиональные коллективы;
  • сохранять доверие украинского народа и международных партнеров.
Отдельно отмечается, что в ВСУ нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам, дискриминации или несправедливости.
По материалам:
Finance.ua
ВСУВоеннослужащийАрмияВоенная служба
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