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Украинская монета вошла в 10 лучших монет мира

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Международные эксперты определяли победителей среди около 600 монет
Международные эксперты определяли победителей среди около 600 монет, bank.gov.ua
Памятная монета «Тримаймо стрій!» победила в номинации «Самая вдохновляющая монета» и вошла в десятку лучших монет мира по итогам международного конкурса «Монета года».
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
«Монета „Тримаймо стрій!“ рассказывает миру о сотнях тысяч военных, которые защищают Украину. Это призыв к единению на всех горячих участках, где идет борьба Украины. Искренне благодарю художника Андрея Сагача, который сумел воплотить эту историю в художественном образе, который нашел отклик в сердцах далеко за пределами Украины. Горжусь, что украинская нумизматика еще раз подтверждает свой высокий уровень и достойно представляет наше государство на международной арене», — заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
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Монета «Тримаймо стрій!»

Памятную монету «Тримаймо стрій!» ввели в обращение 24 февраля 2025 года по случаю третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Ее посвятили несокрушимости украинских военных, защищающих Родину, и единению всех украинцев на пути к справедливому миру.
Номинал монеты — 5 гривен, она изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.
На аверсе монеты изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед сражением, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.
Памятную монету «Тримаймо стрій!» ввели в обращение 24 февраля 2025 года
Памятную монету «Тримаймо стрій!» ввели в обращение 24 февраля 2025 года, bank.gov.ua
На реверсе продолжена тематика аверса — изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись «Тримаймо стрій», а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов — надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради достижения мира.
Художник — Андрей Сагач. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

Украинские монеты в конкурсе «Монета года»

Международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс прошел 43 раз.
Международные эксперты определяли победителей среди около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году.
На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в перечень которых попали две украинские памятные монеты:
  • «Тримаймо стрій!» (нейзильбер, номинал 5 гривен, художник — Андрей Сагач) — в номинации «Самая вдохновляющая монета»;
  • «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» (серебро, номинал 10 гривен, художник — Андрей Сагач) — в номинации «Самая художественная монета».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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