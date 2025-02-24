НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео) — Finance.ua

НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео) Сьогодні 16:12

НБУ створив пам’ятну монету до третьої річниці повномасштабної війни (фото, відео), Фото: НБУ

До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету «Тримаймо стрій!».

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

«Ми назвали нову монету „Тримаймо стрій!“ — цей заклик зрозумілий і відгукується в серці кожного українця. Війна триває, боротьба триває. Сотні тисяч героїв та героїнь стоять на захисті України — не без страху, проте з гідністю, на яку мало хто в світі здатний. Кожен, хто має сили, підтримує їх у тилу. Це — наш усвідомлений вибір, непростий, але єдино можливий. Адже є лише один спосіб вплинути на хід подій — зробити все від нас залежне, щоб з десятків сценаріїв реальним став саме наш: суверенна та незалежна Україна. Назавжди!», — наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Дизайн нової монети

На аверсі пам’ятної монети «Тримаймо стрій!» зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

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На реверсі монети продовжено тематику аверсу — зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис Тримаймо стрій, а також стилізовані зображення військової техніки, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів — надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги.

Художник — Андрій Сагач. Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Дем’яненко.

Реалізація нової монети

Пам’ятна монета «Тримаймо стрій!» введена в обіг 24 лютого 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

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