НБУ презентував нову пам’ятну монету — Finance.ua

НБУ презентував нову пам’ятну монету Сьогодні 17:50

НБУ презентував нову пам’ятну монету, Фото: НБУ

До Дня зовнішньої розвідки України Національний банк презентував нову пам’ятну монету.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету „Служба зовнішньої розвідки України“, присвячену одній із провідних складових сил безпеки і оборони України — відомству, що забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах, сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету Української держави», — сказано в повідомленні.

Дизайн нової монети

На аверсі монети в центрі зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста — Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), обрамлений гаслом служби латиницею — Omnia vincit veritas («Істина перемагає все»).

Фото: НБУ

Контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині: Служба зовнішньої розвідки України.

На реверсі монети розміщено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та кодове слово, обране службою.

Фото: НБУ

Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг.

Автор ідеї — Юрій Ладний. Художник — Сергій Бєляєв. Адаптацію дизайну виконала Тетяна Балута.

Реалізація нової монети

Пам’ятна монета «Служба зовнішньої розвідки України» введена в обіг 23 січня 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.