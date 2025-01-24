НБУ презентував нову пам’ятну монету — Finance.ua

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НБУ презентував нову пам’ятну монету

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НБУ презентував нову пам’ятну монету
НБУ презентував нову пам’ятну монету, Фото: НБУ
До Дня зовнішньої розвідки України Національний банк презентував нову пам’ятну монету.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету „Служба зовнішньої розвідки України“, присвячену одній із провідних складових сил безпеки і оборони України — відомству, що забезпечує добування інформації для ухвалення стратегічних рішень у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній та кібербезпековій сферах, сприяючи зміцненню національної безпеки та суверенітету Української держави», — сказано в повідомленні.

Дизайн нової монети

На аверсі монети в центрі зображено хрест, який є основним елементом нової символіки та відомчих заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України. У центрі хреста — Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб), обрамлений гаслом служби латиницею — Omnia vincit veritas («Істина перемагає все»).
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Контури мапи з континентами навколо центру символізують просторовий розмах розвідувальної діяльності служби. По периметру кола азбукою Морзе закодовано перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині: Служба зовнішньої розвідки України.
На реверсі монети розміщено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української Повстанської Армії та кодове слово, обране службою.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс з-поміж спеціалістів із дешифрування, які протягом визначеного періоду матимуть змогу розшифрувати закодоване послання. Текст розшифрованого повідомлення буде опубліковано в описі монети через шість місяців з дати введення її в обіг.
Автор ідеї — Юрій Ладний. Художник — Сергій Бєляєв. Адаптацію дизайну виконала Тетяна Балута.

Реалізація нової монети

Пам’ятна монета «Служба зовнішньої розвідки України» введена в обіг 23 січня 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 28 січня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).
За матеріалами:
Finance.ua
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