День финансов: дыра в финансировании бюджета, цены на газ, «фантомные патрули»
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Во вторник мы исследовали, что изменитсяс 1 сентября.«Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины, а потребители стали получать новые квитанции за газ.
Дыра в финансировании бюджета
Украине сейчас не хватает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.
В то же время Киев и Киевщина могут получить статус прифронтовых.
Новые квитанции за газ
Потребители стали получать новые квитанции за газ — отдельную оплату за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Подробности здесь.
Также поставщики обнародовали ценники, сколько обойдется газ в сентябре.
«Фантомные патрули»
«Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины и уже в первый день работы зафиксировали сотни нарушений. Только в Киеве и Киевской области водителям было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. Речь идет о превышении установленных ограничений скорости.
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В Украине в январе-июне 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доход компаний сферы розничной торговли увеличился на 18%, прибыль — на 17%.
Курс гривны
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А вот чего ожидать от курса — об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.
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Ситуация на границе
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