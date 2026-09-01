День финансов: дыра в финансировании бюджета, цены на газ, «фантомные патрули» Сегодня 17:36

Во вторник мы исследовали, что изменится с 1 сентября. «Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины, а потребители стали получать новые квитанции за газ.

Дыра в финансировании бюджета

Украине сейчас не хватает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.

В то же время Киев и Киевщина могут получить статус прифронтовых

Новые квитанции за газ

Потребители стали получать новые квитанции за газ — отдельную оплату за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Подробности здесь.

Также поставщики обнародовали ценники , сколько обойдется газ в сентябре.

«Фантомные патрули»

«Фантомные патрули» вернулись на дороги Украины и уже в первый день работы зафиксировали сотни нарушений. Только в Киеве и Киевской области водителям было вынесено 810 постановлений за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. Речь идет о превышении установленных ограничений скорости.

👩‍🎓 Где студенту в Украине быстрее заработать 1 тыс. долларов

Для украинского студента заработать первые 1 тыс. долларов вполне реально и без полного отказа от учебы.

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Названы крупнейшие ритейлеры рынка

В Украине в январе-июне 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доход компаний сферы розничной торговли увеличился на 18%, прибыль — на 17%.

Курс гривны

Объемы валютных интервенций Национального банка на прошлой неделе выросли и приблизились к максимальным значениям в этом году и за весь период полномасштабной войны. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

А вот чего ожидать от курса — об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Пенсионный фонд пересчитал субсидии

Пенсионный фонд Украины в августе автоматически пересчитал жилищные субсидии для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

Ситуация на границе

В августе государственную границу Украины пересекли более 4,3 млн граждан. Количество въехавших в страну превысило показатель выезда более чем на 100 тысяч человек.

При этом Швеция платит до 55 тыс. евро за отъезд домой.

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