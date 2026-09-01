Швеція платить до 55 тис. євро за виїзд: хто може скористатись Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Швеція платить до 55 тис. євро за виїзд: хто може скористатись

Для тих, хто добровільно повертається на батьківщину, Швеція суттєво підвищила фінансову допомогу.

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Нові правила

Вони діють з 1 січня 2026 року, дорослий може отримати до 32 тисяч євро. А от родина може отримати до 55 тисяч євро

Про це пише Blic

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Згідно зі статистикою, вже до середини лютого надійшло 272 звернення, щоправда 82 заявникам відмовили. Згодом, за кілька наступних тижнів, число охочих зросло орієнтовно до 370.

Хто може скористатись

Скористатися цією можливістю дозволено далеко не всім іноземцям, які перебувають у Швеції.

Обов’язкова вимога - наявність чинного шведського дозволу на проживання.

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Фінансову допомогу надають тим, хто вирушає на рідну землю або в іншу країну, де гарантовано право на легальне перебування. Натомість переїзд до інших держав ЄС, Європейського економічного простору чи Швейцарії під умови програми не підпадає.

Сума

Фіксовані суми розподіляються так:

один дорослий одержує до 32 тисяч євро,

подружня пара (як в офіційному, так і в цивільному союзі) — приблизно до 45,7 тисячі євро.

Загальна максимальна сума на родину сягає 55 тисяч євро,

при цьому на кожну дитину додатково нараховують близько 2,3 тисячі євро.

Раніше до масштабного перегляду тарифів фінансова підтримка виглядала значно скромнішою: дорослий міг розраховувати лише орієнтовно на 900 євро. Таким чином, виплата зросла в 35 разів.

Мета

Шведський уряд мотивує свій крок прагненням дати людям, чия інтеграція в суспільство не склалася, шанс розпочати нове життя вдома.

Крім того, офіційний Стокгольм сподівається, що репатріанти зможуть зробити позитивний внесок в економіку та ринок праці власних держав.

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