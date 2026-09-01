Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:01 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Протягом 24−28 серпня офіційний курс знизився на 11,45 копійки, або близько 0,26%. Після максимуму тижня на рівні 44,7064 грн/$ курс протягом трьох наступних днів послідовно знижувався. Тож ринок залишався достатньо збалансованим.

Водночас масштаб руху в близько чверті відсотка за тиждень вказує на збереження контрольованої та відносно стабільної курсової динаміки.

Про це розповіла Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

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Гривня завершила серпень на міцнішій позиції

Готівковий валютний ринок протягом минулого тижня залишався стабільним, а курс долара демонстрував поступове зниження без різких коливань. За п’ять робочих днів верхня та нижня межа котирувань опустилися на 8 копійок. Така динаміка свідчить про відносно збалансоване співвідношення попиту та пропозиції на готівкову валюту.

Водночас масштаби руху були незначними, тому говорити про стійкий тренд на зміцнення гривні поки що зарано. Стартувавши в понеділок у діапазоні 44,44−44,93 грн/$, у вівторок котирування незначно опустилися — до 44,41−44,89 грн/$, а в середу стали ще нижчими — 44,38−44,85 грн/$. В четвер теж трохи знизилися та були на позначках 44,37−44,84 грн/$, а в п`ятницю — на 44,36−44,85 грн.

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На міжбанку протягом 24−28 серпня курс демонстрував доволі відчутні коливання. У понеділок долар торгувався в широкому діапазоні 44,55−44,74 грн/$, після чого у вівторок і середу котирування поступово змістилися вниз. У четвер ринок зробив спробу повернутися до вищих рівнів, однак у п’ятницю долар знову подешевшав і завершив тиждень на позначці 44,60 грн/$.

Загалом за тиждень різниця між відкриттям понеділка та закриттям п’ятниці була мінімальною — близько 10 копійок, а максимальний внутрішньотижневий діапазон становив 29 копійок: від 44,45 до 44,74 грн/$. Тобто, попри досить широкий розкид котирувань протягом окремих торгових сесій, ринок не вийшов із сформованого курсового коридору, що свідчить про ситуативні зміни балансу попиту та пропозиції.

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Останніми тижнями помітно зростає обсяг валютних інтервенцій НБУ.

Якщо на початку серпня регулятор продав на міжбанку близько $1,02 млрд, то вже наступного тижня — $1,10 млрд, 17−21 серпня — $1,19 млрд, а 24−28 серпня — $1,27 млрд. Таким чином, за місяць тижневий обсяг інтервенцій зріс майже на 25%. Це свідчить про поступове посилення попиту на іноземну валюту та необхідність більш активної присутності НБУ для балансування ринку. Водночас важливо, що значний обсяг інтервенцій не призвів до послаблення гривні, тож був достатнім для балансування попиту та стримування курсового тиску.

Після досить спокійного завершення серпня на початку вересня може дещо посилитися попит на валюту. Водночас говорити про передумови для різкої зміни курсу долара наразі підстав немає. НБУ має достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань, а сама модель керованої гнучкості передбачає, що регулятор не фіксує курс на певній позначці, але реагує на суттєві дисбаланси ринку. Протягом серпня курс уже кілька разів намагався перейти до вищих рівнів, але повертався вниз.

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Одним з факторів формування курсу протягом першого тижня вересня буде попит імпортерів. Наприкінці літа та на початку осені традиційно зростає активність бізнесу, а відповідно — потреба в розрахунках за імпорт. Особливо важливим залишається попит з боку імпортерів пального та енергоносіїв. Ще одним чинником є пропозиція валюти від експортерів. Якщо ж пропозиція валюти тимчасово скоротиться, НБУ доведеться компенсувати дефіцит більшими інтервенціями.

Політика НБУ, ймовірно, залишатиметься головним стабілізатором ринку. Ставка 15,5% підтримує привабливість гривневих інструментів і таким чином працює на стримування девальваційних очікувань. Регулятор готовий і надалі продавати валюту для покриття структурного дефіциту пропозиції. Саме тому навіть за підвищеного попиту різкий вихід курсу за межі звичного діапазону наразі є малоймовірним.

Міжнародна допомога підтримує міжнародні резерви та, відповідно, можливості НБУ проводити інтервенції. У вересні цей фактор буде особливо важливим, оскільки високі бюджетні та оборонні видатки зберігатимуть значну потребу держави у зовнішньому фінансуванні.

Інфляційний фактор може поступово посилювати тиск на гривню. НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до близько 10%. Вищі інфляційні очікування зазвичай стимулюють попит на валюту як інструмент збереження вартості.

Будь-яке загострення безпекової ситуації, удари по енергетичній інфраструктурі чи проблеми з логістикою можуть швидко змінити баланс валютного ринку. Особливо чутливим є імпорт енергоносіїв: дорожче пальне означає додатковий попит на долар.

Для України важливою залишається пара євро/долар. Якщо долар на світових ринках слабшатиме щодо євро, це частково стримуватиме попит на американську валюту і в Україні.

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