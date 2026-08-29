Що буде з курсом долара та євро у вересні Сьогодні 08:21 — Валюта

Курс долара у вересні може коливатися в межах 44,7-45,4 грн, Фото: magnific

У вересні валютний ринок в Україні може стати активнішим, ніж у літні місяці. На курс впливатимуть сезонне зростання імпорту, ситуація на паливному ринку, воєнні ризики та можливе прискорення інфляції.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для «РБК-Україна».

Що впливатиме на курс долара у вересні

За словами Тараса Лєсового, у вересні валютний ринок може бути активнішим через одночасний вплив кількох факторів. Йдеться про сезонне збільшення імпорту, подорожчання пального, логістичні проблеми, значний дефіцит зовнішньої торгівлі та ризик прискорення інфляції.

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Водночас базові принципи роботи валютного ринку залишаться незмінними. Національний банк продовжить працювати в режимі ''керованої гнучкості'' та компенсувати надлишковий попит валютними інтервенціями.

Імпорт

Одним із головних факторів у вересні стане попит імпортерів. За січень-липень Україна імпортувала товарів на 58,1 млрд доларів, тоді як експорт становив 24,1 млрд. Таким чином, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами сягнуло приблизно 34 млрд.

На кожен долар товарного експорту припадає близько 2,4 долари імпорту. У вересні попит на валюту може додатково зрости через закупівлі енергоресурсів, пального та обладнання перед осінньо-зимовим сезоном.

Пальне

Другим фактором стане ситуація на паливному ринку. З кінця червня до початку серпня бензин А-95 подорожчав майже на 9%, дизель — приблизно на 22%, а автогаз — на 7,4%.

Для валютного ринку це важливо через залежність України від імпорту нафтопродуктів. Високі закупівельні ціни та необхідність формувати запаси можуть збільшити валютні потреби трейдерів.

Війна та логістика

Ще одним ризиком залишаються воєнні атаки та пов’язані з ними логістичні проблеми. Удари по складах, розподільчих центрах, АЗС, транспортній та портовій інфраструктурі збільшують витрати бізнесу.

Підприємствам доводиться змінювати маршрути, відновлювати обладнання, створювати резервні запаси та шукати альтернативні логістичні рішення.

Особливе значення має морська логістика, від якої значною мірою залежить аграрний експорт. Обмеження експорту може призвести до меншого припливу валютного виторгу та збільшити роль НБУ у покритті дефіциту пропозиції валюти.

Інфляція

Четвертим фактором стане динаміка цін. Якщо у серпні інфляція становитиме близько 1,3−1,5%, а у вересні — не більш як 1%, річний рівень інфляції може наблизитися до 10,1−10,3%.

Водночас сам показник інфляції не визначатиме курс автоматично. Проте посилення інфляційних очікувань може збільшити інтерес громадян і бізнесу до валюти як інструменту збереження коштів.

Який курс долара та євро прогнозують на вересень

За оцінкою Лєсового, вересень матиме більше потенційних джерел тиску на валютний ринок, ніж попередні місяці. Водночас жоден із них наразі не виглядає достатнім для різкої зміни курсової траєкторії.

Національний банк і надалі залишатиметься головним ''арбітром'' між попитом та пропозицією валюти.

курс долара у вересні може перебувати в межах 44,7−45,4 грн за долар, а євро — 51,5−53 грн за євро. У таких умоваху вересні може перебувати в межах 44,7−45,4 грн за долар, а— 51,5−53 грн за євро.

При цьому курсові коливання можуть стати помітнішими, однак основною метою НБУ залишатиметься збереження контрольованої та прогнозованої ситуації на валютному ринку.

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