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НБУ готовит банки к появлению новой купюры номиналом 2000 гривен

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Купюра наибольшего номинала в Украине
Купюра наибольшего номинала в Украине
Национальный банк Украины готовит изменения в правила организации кассовой работы банков. Они связаны с появлением в обращении новой банкноты номиналом 2000 гривен, которую планируют ввести с 4 сентября 2026 года.
О предложенных изменениях сообщила прессслужба НБУ.

Какие изменения предлагает НБУ

Регулятор планирует дополнить перечень гривневых банкнот, которые должны сдавать банки в Национальный банк, новым номиналом в 2000 гривен.
Кроме того, НБУ предлагает уточнить единые характеристики упаковочных материалов, которые будут использоваться при упаковке новых банкнот.
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Проект постановления «Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине» уже был вынесен на общественное обсуждение.
Замечания и предложения к документу будут приниматься до 4 сентября 2026 года включительно.

Банкнота нового номинала

Ранее мы сообщали, что новую купюру высоким номиналом 2000 грн с портретом Василия Стуса введут в обращение 4 сентября — в день его памяти. Банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, что должно усилить ее защиту от подделки.
Также мы писали, что банкир рассказал, зачем ввели новый номинал. По его словам, новая купюра номиналом 2000 гривен при условном курсе 45 грн за доллар равна чуть более 44 долларам. То есть наибольший номинал гривны фактически остается в привычном историческом диапазоне — около 40−60 долларов. Кроме того, новая банкнота логически продолжает действующий ряд номиналов: 100, 200, 500, 1000 и теперь 2000 гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУНаличные
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