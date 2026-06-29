Счетная палата нашла в отчетности Минцифры искажения на десятки миллионов гривен

Счетная палата провела аудит консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности Министерства цифровой трансформации за 2025 год. Общий объем денежных средств, подлежащих проверке, составил 8,4 млрд грн, а объем активов — 9,9 млрд грн.
Заключение аудита
По результатам проверки Счетная палата предоставила заключение с замечаниями, касающимися консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности Министерства цифровой трансформации.
Аудиторы пришли к выводу, что, за исключением отдельных вопросов, определенных в качестве основания для предостережения, отчетность Минцифры во всех существенных аспектах достоверно отображает финансовое состояние, результаты деятельности и движение денежных средств в соответствии с требованиями законодательства и национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе.
Выявлены нарушения в учете активов
В ходе аудита установлены существенные искажения в сфере учета нематериальных активов, оценки отдельных основных средств и раскрытия информации в финансовой отчетности.
В частности, аудиторы зафиксировали, что при модернизации отдельных нематериальных активов Минцифры в стоимость, подлежащую дальнейшей амортизации, повторно включалась ранее амортизированная часть активов. В результате:
балансовая стоимость нематериальных активов была занижена на 21,5 млн грн;
сумма амортизации за отчетный период завышена на 7,8 млн грн.
Также в состав нематериальных активов включались объекты, не отвечающие критериям признания. Это привело к завышению их балансовой стоимости на 27,4 млн. грн. и амортизации на 0,3 млн. грн.
Отдельно аудиторы установили, что в нематериальные активы включались объекты, которые на дату баланса еще не использовались по назначению и находились в опытной эксплуатации. В результате:
балансовая стоимость нематериальных активов завышена на 27,1 млн грн;
на ту же сумму занижен объем незавершенных капитальных инвестиций.
Замечания касаемо оценки активов и раскрытия информации
Аудиторы также установили неполное раскрытие финансовой отчетности информации, предусмотренной национальными стандартами бухгалтерского учета. В частности, речь идет об информации об учетной политике, связанных сторонах, событиях после даты баланса и других обязательных раскрытиях.
Отдельное внимание аудиторы обратили на невозможность подтверждения подлинности оценки отдельных основных средств первоначальной стоимостью 26,6 млн. грн. Среди них — здание площадью более 4 тыс. кв. м в центре Киева, балансовая стоимость которой составила всего 10,0 тыс. гривен.
Аудитом установлено, что контролируемым Минцифры субъектом государственного сектора не была отображена в бухгалтерском учете дебиторская задолженность по штрафным санкциям в размере 0,4 млн грн за нарушение сроков выполнения договора.