Що робити військовозобов’язаним, які чекали повістку, але не отримали її — Finance.ua

Що робити військовозобов’язаним, які чекали повістку, але не отримали її Вчора 15:04

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак, повістки отримали ще далеко не всі військовозобов’язані.

Громадянам, які хочуть боронити нашу землю від російських загарбників, радять звернутися до районних територіальних центрів комплектування. Зокрема, мовиться про досвічених бійців, які ще не отримали повістку.

На фронт відправляють лише підготовлених воїнів

Обов’язкова вимога для комплектування військових частин — наявність бойового досвіду або ж проходження навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Тож недосвідчені військовозобов’язані після отримання повісти спочатку мають пройти попередню підготовку. Їх навчають у спеціалізованих центрах. Офіцери запасу можуть пройти курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах.

В Україні скасували плановий осінній призов

Нещодавно Володимир Зеленський скасував плановий осінній призов. Втім, українських чоловіків попередили, що слід бути готовими до мобілізації.

Додаткову мобілізацію оголошувати поки не планують. Втім, усе залежить від ситуації на полі бою, повідомили в ОП. Разом з тим, Михайло Подоляк зазначив, наша держава краще розуміє математику війни, аніж суперники. На відміну від росії, нам важливіша якісна підготовка військових, аніж їх кількість.

Радник глави ОП запевнив, що ми слідкуємо за тим, як проходить мобілізація в держави-агресора. Зокрема, кого і скільки відправляє ворог, та як це вплине на розвиток подій. Саме від цього і залежатиме, чи знадобиться додаткова мобілізація, чи ні.

Телеканал 24 За матеріалами:

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