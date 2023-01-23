Повістки прикріплюють на дверях квартир і будинків: адвокат пояснив, чи законно це — Finance.ua

Повістки прикріплюють на дверях квартир і будинків: адвокат пояснив, чи законно це Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

Повістки прикріплюють на дверях квартир і будинків: адвокат пояснив, чи законно це

Днями соцмережі заполонило відео, як люди у військовій формі прикріплюють повістку на двері квартири, фотографують її та йдуть.

Адвокат Олександр Заруцький пояснив, чи законно це. Також правники пояснили, як на таке «вручення» повістки реагувати українцям та чи взагалі потрібно реагувати, повідомляє ТСН

Заруцький наголосив, що повістку повинні вручати у руки людині, яка в ній зазначена. Тому наліпити документ на двері й вважати це отриманням людиною незаконно, каже адвокат: «Повістку мають вручити в руки, а вдавати, що її вручили, прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням».

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Правозахисник Едуард Багіров наголосив, що представники військкомату мали б вручити повістку людині, а вона — залишити підпис про її отримання. Без підписання повістки людина може не з’являтися до територіального центру комплектування та соцпідтримки, це не матиме жодних правових наслідків. «А прикріплення на двері — це відхилення від правил вручення повісток», — зазначив Багіров.

Роздача повісток в Україні та мобілізація

В Україні з початку повномасштабного вторгнення відбувається мобілізація, військовозобов’язаних громадян просять з’явитися до військкоматів для уточнення своїх даних.

Раніше в мережі з’явилися фото прикріплених у під’їздах деяких житлових будинків Києва оголошень, в яких надруковано закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату. У КМВА заявили , що це — інформування населення про те, що мобілізація триває.

УНІАН За матеріалами:

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