СБУ заявила, що викрила групи, які переправляли «ухилянтів» за кордон за участю іноземців — Finance.ua

СБУ заявила, що викрила групи, які переправляли «ухилянтів» за кордон за участю іноземців Сьогодні 16:33 — Кримінал

Служба безпеки України заявляє, що її контррозвідка нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які незаконно переправляли військовозобов'язаних українців за кордон.

За даними Служби безпеки України, до складу трьох формувань входили 11 осіб, серед яких четверо іноземців. 10-х зловмисників затримали, ще один — громадянин європейської країни — переховується за межами України.

Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ з ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники української спецслужби знезброїли і затримали його.

Як встановила СБУ, кожна з груп пропонувала окремі «варіанти втечі».

Один із варіантів — виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв. Для реалізації цього варіанту зловмисники «виділяли» своїм клієнтам автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

За другим сценарієм — ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

Вартість таких «послуг» становила від 3,5 тис. дол. Сума могла зростати і залежала від терміновості «втечі» і часу на її «підготовку».

На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям.

Економічна Правда За матеріалами:

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