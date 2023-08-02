У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову

Кримінал
152
У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову
У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову, Фото: ssu.gov.ua
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Після майже 100 обшуків по всій Україні було викрито посадовців, які пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я», — сказано в повідомленні.
Читайте також
До організації незаконної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.
Вартість таких «послуг» становила від 7 до 10 тис. доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду.
Для пошуку клієнтів посадовці організували розгалужену мережу «посередників», які діяла на Київщині, а також в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.
Місце для вашої реклами
Крім того, після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам «маршрут» втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області.
Під час комплексних заходів співробітники СБУ задокументували 14 осіб, які намагалися скористатися «послугою» — придбали повний пакет фальшивих «документів» і збиралися втекти за межі України.
Читайте також
Під час майже 100 обшуків за місцями роботи і проживання учасників «схеми» вилучено комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності.
Також виявлено великі суми готівки в різній валюті, яка була отримана злочинним шляхом.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.