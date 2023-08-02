У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову — Finance.ua

У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову Сьогодні 10:29 — Кримінал

У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову, Фото: ssu.gov.ua

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Після майже 100 обшуків по всій Україні було викрито посадовців, які пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я», — сказано в повідомленні.

Читайте також Платили до 5 тисяч доларів. СБУ заблокувала три канали виїзду ухилянтів з України

До організації незаконної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.

Вартість таких «послуг» становила від 7 до 10 тис. доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду.

Для пошуку клієнтів посадовці організували розгалужену мережу «посередників», які діяла на Київщині, а також в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.

Крім того, після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам «маршрут» втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» в Одеській області.

Під час комплексних заходів співробітники СБУ задокументували 14 осіб, які намагалися скористатися «послугою» — придбали повний пакет фальшивих «документів» і збиралися втекти за межі України.

Під час майже 100 обшуків за місцями роботи і проживання учасників «схеми» вилучено комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності.

Також виявлено великі суми готівки в різній валюті, яка була отримана злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.