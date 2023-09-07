Чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України — Finance.ua
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Чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України

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Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в ефірі Радіо Свобода.
«З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції», — розповів Веніславський.
Але, за його словами, з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних — це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом.
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«Тому звичайно це дуже непроста процедура, і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій», — зазначив нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізацію продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.
  • При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для виїзду тих військовозобов'язаних, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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