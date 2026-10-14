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В Україні відкрили перші міжобласні автобусні маршрути через електронний кабінет перевізника

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Новий механізм дає перевізникам змогу ініціювати відкриття маршрутів з огляду на реальний пасажирський попит та економічну доцільність.
Новий механізм дає перевізникам змогу ініціювати відкриття маршрутів з огляду на реальний пасажирський попит та економічну доцільність.
В Україні за новою цифровою процедурою відкрили перші два міжобласні автобусні маршрути Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Перевізники ініціювали їх створення через електронний кабінет, який дає змогу подавати документи онлайн.
Відповідні накази підписав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, повідомляє пресслужба міністерства.
Водночас ідеться не про запуск нового транспортного сполучення між містами, а про відкриття маршрутів у межах наявної мережі міжобласних перевезень за оновленою процедурою.
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Новий механізм дає перевізникам змогу ініціювати відкриття маршрутів з огляду на реальний пасажирський попит та економічну доцільність.
Для пасажирів це означає вищу якість сервісу, сучасніший рухомий склад та більшу відповідальність перевізників. Для держави — прозорий і зрозумілий ринок, що дозволяє ефективніше планувати розвиток транспортної системи. Для бізнесу — можливість оперативно відкривати маршрути, які відповідають реальним потребам людей, та планувати інвестиції у розвиток перевезень.

Як працюватиме нова процедура відкриття маршрутів

Завдяки новій системі перевізники отримали можливість подавати ініціативи щодо відкриття міжобласних маршрутів повністю в електронному форматі. Весь процес цифровізовано: від подання документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом, до погодження маршруту Національною поліцією та ухвалення рішення організатором перевезень.
Нова процедура дає змогу швидше реагувати на зміни пасажирського попиту, розвивати маршрутну мережу там, де вона потрібна людям, а також усуває зайві адміністративні бар’єри для легального бізнесу.
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Відтепер перевізник, який бачить попит на певному напрямку, має зрозумілий і доступний інструмент для того, щоб запропонувати маршрут, який відповідає потребам пасажирів та є економічно обґрунтованим.

Коли проведуть конкурс на обслуговування маршрутів

Відкриття маршруту є першим етапом процедури. Наступний крок — проведення відкритого електронного конкурсу на право його обслуговування. Маршрут буде винесено на конкурс протягом наступних 45 днів, а взяти участь у ньому зможуть усі перевізники, які відповідають встановленим вимогам.
Міністерство закликає автомобільних перевізників користуватися новим цифровим інструментом та долучатися до розвитку легального, безпечного і доступного автобусного сполучення в Україні.
Протягом наступного року Міністерство також планує оцифрувати всі автобусні маршрути.
За матеріалами:
Finance.ua
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