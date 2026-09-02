Поїзд і автобус в одному сервісі: в Україні готують мультимодальний квиток Сьогодні 03:33

Квитки на автобуси продаватимуть через сервіси Укрзалізниці

Залізничні вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві включили до електронного Переліку автостанцій Укртрансбезпеки. Це дозволить офіційно відкривати автобусні маршрути безпосередньо від залізничних вокзалів, облаштовувати там легальні місця для роботи автобусних перевізників і поступово прибирати стихійні точки посадки та висадки пасажирів поблизу вокзалів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

«Ми працюємо над тим, щоб усі пасажирські перевезення були комфортними та передбачуваними для людей. Водночас важливо, щоб автостанції та перевізники працювали легально й у правовому полі, а автобусні маршрути формувалися відповідно до вимог чинного законодавства. Це питання стосується безпеки, якості послуг і захисту прав пасажирів», — зазначив перший заступник з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

Квитки на автобуси продаватимуть через сервіси Укрзалізниці

Наступним етапом має стати організація продажу квитків на автобусні маршрути через залізничні вокзали та сервіси Укрзалізниці.

У перспективі це стане основою для запровадження мультимодального квитка, який об’єднуватиме різні види транспорту в межах однієї поїздки. Наприклад, пасажир зможе спланувати маршрут поїздом і автобусом та придбати квитки в одному сервісі.

Залізничні вокзали вже фактично виконують функцію транспортних вузлів: навколо них формується значний пасажиропотік та попит на подальші автобусні поїздки. Водночас частина таких перевезень сьогодні здійснюється зі стихійних місць посадки поблизу вокзалів. Новий підхід дозволить переводити їх у легальну систему — з визначеним місцем відправлення, офіційним маршрутом і можливістю придбати квиток.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року в Україні набрала чинності єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту. Наказ встановлює уніфіковані вимоги до квитків для таких видів громадського транспорту:

міські та приміські автобусні маршрути;

міжміські та міжнародні автобусні маршрути;

трамваї та тролейбуси;

метрополітен.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.