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У КМДА прокоментували інформацію про можливі графіки водопостачання у Києві

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Ті об’єкти, що мають невелику або середню потужність, забезпечені генераторами
Ті об’єкти, що мають невелику або середню потужність, забезпечені генераторами
У Києві обладнали генераторами об’єкти водопостачання невеликої та середньої потужності. Якщо електроенергія зникне, перемикання на резервне живлення та відновлення тиску у водопровідній мережі може тривати до двох годин.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у коментарі hromadske.

Як Київ забезпечує водопостачання під час відключень світла

Для найбільших об’єктів водопостачання та водовідведення звичайних генераторів недостатньо. Тому для них будують окремі резервні електростанції. Вони об’єднують кілька потужних генераторів, трансформаторні підстанції та обладнання для узгодження їхньої роботи.
Проєкт складається з трьох етапів, що включають проєктування та закупівлю обладнання за попереднім замовленням. Третина систем вже збудована і працює. Решту планують завершити до кінця року. Вартість проєкту становить близько 2 мільярдів гривень.
«За рахунок такої системи генераторів ми можемо тимчасово підстраховувати, рятувати систему в разі знеструмлення або обмеження подачі електроенергії», — сказав Пантелеєв.
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Він наголосив, що генератори призначені для тимчасової підтримки системи. Постійна робота на них потребує значних витрат пального, а саме обладнання необхідно зупиняти для обслуговування.
Наприклад, лише один генератор на водоочисній станції за повного навантаження споживає до 400 літрів дизелю на годину. Паливо використовують з резервів міста, а витрати на це не включені в тариф на воду.

Де кияни зможуть набрати воду в разі аварійних відключень

На випадок відсутності централізованого водопостачання міська влада передбачила використання 155 бюветів, артезіанських свердловин та підвезення води.
Після знеструмлення перемикання на резервне живлення та відновлення тиску в мережі може тривати до двох годин. Швидкість повернення води залежить також від рельєфу: до будинків на височинах, зокрема на Печерську, вона надходить пізніше.

Чи запровадять графіки подачі води взимку

Водночас у КМДА заперечили поширену у мережі інформацію про можливі графіки подачі води зимою під час тривалих відключень світла після російських атак.
Там наголосили, що обʼєкти водопостачання є частиною критичної інфраструктури, яку в пріритеті заживлюють електрикою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на директора Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександра Шкіня писав, що під час тривалих відключень електроенергії в більшості міст України воду в багатоквартирні будинки подаватимуть за графіком. Водночас мешканці верхніх поверхів можуть зіткнутися з перебоями водопостачання.
Також ми розповідали, що за чотири роки «Київводоканал» втратив 40% персоналу, що ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.
За матеріалами:
hromadske
КиївКомунальні послуги
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