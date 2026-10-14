Чому удари по російських дата-центрах зупиняють ВПК рф? Експерт Іван Киричевський (відео)

Ураження дата-центрів російського Яндекса може мати наслідки, які виходять далеко за межі перебоїв у роботі таксі, доставки та інших цивільних сервісів. Залежність російської військової промисловості від хмарних технологій і цифрової інфраструктури створює вразливості, якими можуть скористатися Сили оборони України.

Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський у відео на YouTube-каналі Finance.ua пояснив, як ураження дата-центрів може впливати на виробництво озброєння, логістику та роботу російських ботоферм.

Чому дата-центри стали важливими цілями

За словами Киричевського, росія сама розширила межі допустимих у війні дій, завдаючи ударів по українській цивільній інфраструктурі, зокрема дата-центрах. Тому ураження аналогічних об’єктів на російській території він розглядає як відповідь на обраний росією підхід до ведення війни. За його словами, навіть одне влучання балістичної ракети в такий об’єкт може спричинити збитки на мільярди доларів.

Як ураження дата-центрів може вплинути на військове виробництво

російська військова промисловість не обмежується традиційними методами роботи з паперовими документами. Вона використовує хмарні сервіси, які потрібні для виробничих процесів, а також технології 3D-друку.

Цифрова інфраструктура важлива не лише для безпосереднього виготовлення компонентів. Від стабільної роботи інтернету та хмарних сервісів залежать також укладання контрактів, фінансові операції та інші процеси, необхідні для роботи підприємств. Тому пошкодження дата-центрів потенційно може створювати проблеми для виробництва озброєння.

Водночас Киричевський застерігає від очікувань, що ураження дата-центрів повністю зупинить російську оборонну промисловість. Навіть масштабні удари по військових об’єктах не гарантують остаточного припинення виробництва озброєння.

Масштаб наслідків залежить від того, наскільки сильно уражено об’єкт і які процеси від нього залежать. Водночас російська протиповітряна оборона залишається достатньо потужною, тому кожен успішний удар по важливому об’єкту потребує значних зусиль.

Киричевський вважає, що навіть ураження частини запланованих цілей може дати відчутний результат. За його оцінкою, немає потреби знищувати всі 9 найбільших дата-центрів Яндекса, щоб створити проблеми для російської сторони.

Він також звертає увагу на інформаційний ефект таких ударів. Зокрема, ураження дата-центрів може позначатися на роботі російських ботоферм, які використовують цифрову інфраструктуру для поширення повідомлень у мережі.

Як швидко росія може відновити дата-центри

Тривалість перебоїв залежить, зокрема, від того, наскільки швидко росія зможе придбати необхідне обладнання та доставити його до пошкоджених об’єктів. На перший погляд, дефіцит електронних компонентів на світовому ринку може ускладнити відновлення дата-центрів. Проте Киричевський нагадує, що росія обходить санкційні обмеження, зокрема під час закупівлі електроніки для військових потреб.

За його словами, у таких схемах можуть брати участь організовані злочинні структури та посередники, які отримують значні прибутки від постачання необхідних компонентів. росія готова переплачувати за обладнання, щоб забезпечувати потреби своєї військової промисловості. Тому відновлення дата-центрів може відбутися швидше, ніж очікується.

За словами Киричевського, ураження дата-центрів демонструє, наскільки сучасна військова промисловість залежить від цифрової інфраструктури. Навіть якщо такі об’єкти не є безпосередньо військовими підприємствами, проблеми з їхньою роботою можуть створювати додаткові труднощі для виробництва озброєння та інших процесів.

Водночас експерт наголошує на важливості дотримання міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Він пояснює, що Україна має діяти в межах установлених норм, тоді як російські атаки на цивільну інфраструктуру створюють передумови для відповідних заходів у відповідь.

На його думку, ураження дата-центрів — це також можливість продемонструвати, що Україна здатна завдавати чутливих втрат російській стороні, використовуючи наявні ресурси, а зменшення активності ботоферм може мати додаткове значення для інформаційної стійкості України.