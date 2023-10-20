В Україні викрили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами — Finance.ua

В Україні викрили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами Сьогодні 17:20 — Кримінал

В Україні викрили понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами

Державна митна служба України розкрила понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Протягом перших дев’яти місяців 2023 року було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення гуманітарної допомоги до 200 військових частин. Водночас виявлено понад 3 тисячі випадків, коли отримання допомоги військовими частинами не було підтверджено.

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Для притягнення винних осіб до відповідальності було надіслано 387 повідомлень про протиправні дії, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил. У більшості випадків предметом правопорушень були товари гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 5 вересня Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Відповідно до постанови, змінюються правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

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