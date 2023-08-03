Скільки транспортних засобів ввезено в Україну у вигляді гуманітарки — Finance.ua

Скільки транспортних засобів ввезено в Україну у вигляді гуманітарки Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

Скільки транспортних засобів ввезено в Україну у вигляді гуманітарки

Ввезення гуманітарної допомоги в Україну продовжується. В її числі - транспортні засоби.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, за сім місяців на митну територію України ввезено у вигляді гуманітарної допомоги 101,8 тисячі транспортних засобів. Про це пише 24 канал

Як стверджують експерти Авто24, тут йдеться не тільки про пікапи та позашляховики, що масово закуповуються благодійними організаціями та волонтерами за кордоном, але й про колісну та гусеничну спецтехніку різного призначення. Перш за все, це карети швидкої допомоги та шкільні автобуси, що ввозяться великими партіями.

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Оскільки мова йде про «транспортні засоби», а не конкретно про автомобілі, то в групу гуманітарної допомоги також входить техніка подвійного призначення різних розмірних груп та суто військові машини, починаючи від легких бронетранспортерів.

У цілому, за словами Железняка, на територію України у вигляді гуманітарної допомоги за сім місяців завезено 1,4 млн тонн вантажів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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