Від початку війни Україна зібрала криптодонатів на $225 млн — Finance.ua
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Від початку війни Україна зібрала криптодонатів на $225 млн

Криптовалюта
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Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала $225 млн у вигляді криптодонатів. Про це повідомили фахівці Crystal Blockchain у новому звіті, наданому Incrypted.
Згідно зі звітом, у червні 2022 року, через три місяці від початку війни, загальна сума пожертвувань становила $135 млн.
Від початку війни Україна зібрала криптодонатів на $225 млн
Як випливає з графіка, за минулі місяці кількість криптодонатів поступово скорочується. Найбільше пожертвувань надійшло в березні 2022 року, найменше — у липні 2023 року.
Водночас гуманітарні ініціативи за період із лютого 2022 року до липня 2023 року зібрали більше донатів, ніж військові — $134 млн проти $91 млн.
Від початку війни Україна зібрала криптодонатів на $225 млн
За популярністю на першому місці стоїть USDT ($83 млн), на другому — ефір ($79 млн), на третьому — біткоїн ($41 млн).
Від початку війни Україна зібрала криптодонатів на $225 млн
Також аналітики Crystal Blockchain навели статистику за криптовалютними донатами на підтримку країни-агресора. На підтримку військових дій рф проти України вдалося зібрати близько $2 млн, підрахували експерти.
Від початку війни Україна зібрала криптодонатів на $225 млн
Нагадаємо, у серпні 2022 року глава Мінцифри України Михайло Федоров заявив, що Україна витратила $54 млн від криптодонатів на закупівлю озброєння.
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За матеріалами:
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