Чи вірять українці у соціально-економічне відновлення країни після війни — Finance.ua

Чи вірять українці у соціально-економічне відновлення країни після війни Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Чи вірять українці у соціально-економічне відновлення країни після війни

Приблизно 70% громадян України вірять у соціально-економічне відновлення країни після війни.

Такі дані загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, були оприлюднені під час першої відеоконференції з відновлення Recovery Media Conference.

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Чи вірять українці у повне відновлення країни після війни

32,3% опитаних відповіли «так»;

36% респондентів «скоріше так»;



16,4% обрали варіант «важко сказати»;



9,6% - «не вірять» чи «скоріше не вірять».



«Також по результатах опитування бачимо, що в українського суспільства є розуміння, завдяки чому можемо досягти гарного результату у відбудові у майбутньому. А це в першу чергу синергія уряду з нашими іноземними партнерами, які підтримують критичні ресурси у процесі відновлення», — сказав аналітик фонду Тарас Жовтенко.

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За словами аналітика, більшість респондентів усвідомлює, що відбудова триватиме багато років.

«При цьому 21% вважає, що процеси відновлення заберуть від 5 до 8 років, та ще 21,7% переконані, що більше 10 років», — зауважив Жовтенко.

На думку опитаних, найбільше заважатиме швидкому відновленню післявоєнної України:

величезні масштаби руйнувань, спричинені війною — 69,8%;

розкрадання виділених на це коштів представниками органів центральної влади — 58,1%;

розкрадання органами місцевої влади та місцевого самоврядування — 51,9%;

відсутність професіоналів у владі - 36,4%.

Інші варіанти відповідей обрали менше 30% опитаних.

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При цьому Жовтенко зауважив, що половина опитаних (50,9%) вважає, що для відновлення достатньо просто працювати на своєму робочому місці.

«Хочу підкреслити, що частина респондентів готова набувати нових кваліфікацій та навичок задля реалізації проєктів відновлення, готові волонтерити на користь людей на постраждалих територіях, підтримати фінансово та матеріально важливі проєкти щодо відновлення», — додав експерт.

Загалом опитали 2 тис. респондентів віком від 18 років по всій території, що контролюються Україною та де не ведуться бойові дії. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Довідка Finance.ua:

заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова заявила, що Україна потребує $15 млрд на швидке відновлення;

бельгійське агентство витратить заморожені російські активи на відновлення України;



Європейський банк реконструкції та розвитку разом з італійським урядом нададуть 200 млн євро державній енергогенеруючій компанії «Укргідроенерго». Кошти спрямують на фінансування проєкту «Аварійне відновлення гідроелектростанцій».



Укрінформ За матеріалами:

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