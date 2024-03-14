До «Армії відновлення» за півтора року залучили понад 100 тисяч українців — Finance.ua

До «Армії відновлення» за півтора року залучили понад 100 тисяч українців Сьогодні 06:43 — Казна та Політика

До «Армії відновлення» за півтора року залучили понад 100 тисяч українців, Фото: rbc.ua

За півтора роки дії проєкту «Армія відновлення» було видано майже 102 тисячі направлень для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах з відбудови країни. Загалом вони заробили понад 670 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Проєкт „Армія відновлення“ ми запустили півтора роки тому, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу, та залучити їх до відбудови країни. Ми також розширили коло осіб, які можуть взяти участь у суспільно корисних роботах. Відтак всі внутрішньо переміщені громадяни, які готові на тимчасове працевлаштування та хочуть бути корисними, можуть долучитися до даної програми. Дуже важливо, що суспільно корисні роботи — це офіційна зайнятість, сплата податків та страховий стаж», — розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

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На сьогодні суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

Харківська область — видано 19 850 направлень;

Донецька область — 12 800 направлень;

Київська область — 12 000 направлень;

Полтавська область — 11 600 направлень;

Чернігівська область — 11 000 направлень.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

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З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 650 грн в разі роботи повний місяць. З 1 квітня 2024 року оплата зросте до 12 000 грн.

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.

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