У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців — Finance.ua

У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.

Такий захід може збільшити частку працевлаштованих українців удвічі до кінця року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch

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У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов’язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S — онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.

За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше — Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

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«Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети», — сказав він.

Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року в Швейцарії проживали близько 66 000 людей зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

Довідка Finance.ua:

інституції ЄС мають намір спростити адміністративні правила для отримання робочих віз та віз для проживання громадянам третіх країн, які бажають працювати та жити в ЄС;

у той час як в інших країнах економічні процеси уповільнюються через розширення військового протистояння в Україні та на Близькому Сході, швейцарський бізнес має намір посилено розвиватися;

біженці з України зможуть безкоштовно реєструвати автомобілі у Швейцарії.



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