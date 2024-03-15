У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців — Finance.ua

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У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців

Особисті фінанси
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У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців
У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців
У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.
Такий захід може збільшити частку працевлаштованих українців удвічі до кінця року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.
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У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов’язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S — онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.
За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше — Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.
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«Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети», — сказав він.
Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року в Швейцарії проживали близько 66 000 людей зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

Довідка Finance.ua:

  • інституції ЄС мають намір спростити адміністративні правила для отримання робочих віз та віз для проживання громадянам третіх країн, які бажають працювати та жити в ЄС;
  • у той час як в інших країнах економічні процеси уповільнюються через розширення військового протистояння в Україні та на Близькому Сході, швейцарський бізнес має намір посилено розвиватися;
  • біженці з України зможуть безкоштовно реєструвати автомобілі у Швейцарії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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