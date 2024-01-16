Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року — Finance.ua
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Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року

Казна та Політика
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Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року
Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року
Швейцарія планує виділити на відновлення України на період 2025−2028 років 1,5 мільярда франків (1,75 мільярда доларів) у межах стратегії з міжнародної співпраці.
Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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«Швейцарія робить великий фокус на відновленні… Політичним компасом відновлення служать принципи, закладені на конференції в Лугано. На підтримку України Швейцарія запланувала на період із 2025-го до 2028 року 1,5 млрд франків у межах стратегії з міжнародної співпраці», — заявила Амгерд.
Також Амгерд обговорила із Зеленським питання гуманітарного розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов’язану з обмеженням вивозу зерна і продовольства Чорним морем через російську агресію.
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«Якщо в такій великій країні-експортері, як Україна, збиратимуть менше врожаю, продуктів харчування, то це матиме великі негативні наслідки. З огляду на це ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування та добрив з України через Чорне море», — додала президентка.
Вона наголосила, що рішення росії не продовжувати зернову ініціативу становить загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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