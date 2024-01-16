Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року — Finance.ua

Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів на відновлення України до 2028 року

Швейцарія планує виділити на відновлення України на період 2025−2028 років 1,5 мільярда франків (1,75 мільярда доларів) у межах стратегії з міжнародної співпраці.

Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Швейцарія робить великий фокус на відновленні… Політичним компасом відновлення служать принципи, закладені на конференції в Лугано. На підтримку України Швейцарія запланувала на період із 2025-го до 2028 року 1,5 млрд франків у межах стратегії з міжнародної співпраці», — заявила Амгерд.

Також Амгерд обговорила із Зеленським питання гуманітарного розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов’язану з обмеженням вивозу зерна і продовольства Чорним морем через російську агресію.

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«Якщо в такій великій країні-експортері, як Україна, збиратимуть менше врожаю, продуктів харчування, то це матиме великі негативні наслідки. З огляду на це ми обговорювали зусилля ООН, спрямовані на полегшення безперешкодного вивезення продуктів харчування та добрив з України через Чорне море», — додала президентка.

Вона наголосила, що рішення росії не продовжувати зернову ініціативу становить загрозу для продовольчої безпеки в усьому світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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