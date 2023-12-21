Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період — Finance.ua

Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період Сьогодні 11:11

Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період

Федеральна рада Швейцарії в середу оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.

Про це йдеться в пресрелізі швейцарського уряду, який цитує «Європейська правда».

Кошти Швейцарії будуть спрямовані на підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу українцями у зимовий період.

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва збільшить підтримку програми допомоги Гуманітарного фонду ООН в Україні на 1,8 мільйона швейцарських франків. Ці кошти призначені на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди та утеплення житла.

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Агенція також підтримує програму зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, виділивши 3 мільйони швейцарських франків для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на територіях, що постраждали від війни.

А Державний секретаріат економічного співробітництва Швейцарії виділяє 10 мільйонів швейцарських франків до Фонду енергетичної підтримки Європейського енергетичного співтовариства.

Загалом на допомогу українцям цієї зими Швейцарія виділила близько 26 мільйонів франків, ідеться в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

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