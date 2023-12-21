Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період

9
Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період
Швейцарія виділяє 12,5 мільйонів євро на підтримку українців у зимовий період
Федеральна рада Швейцарії в середу оголосила про виділення додаткових 11,8 мільйона швейцарських франків (12,5 мільйона євро) для допомоги українцям у зимовий період.
Про це йдеться в пресрелізі швейцарського уряду, який цитує «Європейська правда».
Кошти Швейцарії будуть спрямовані на підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу українцями у зимовий період.
Швейцарська агенція розвитку та співробітництва збільшить підтримку програми допомоги Гуманітарного фонду ООН в Україні на 1,8 мільйона швейцарських франків. Ці кошти призначені на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди та утеплення житла.
Читайте також
Агенція також підтримує програму зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, виділивши 3 мільйони швейцарських франків для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на територіях, що постраждали від війни.
А Державний секретаріат економічного співробітництва Швейцарії виділяє 10 мільйонів швейцарських франків до Фонду енергетичної підтримки Європейського енергетичного співтовариства.
Загалом на допомогу українцям цієї зими Швейцарія виділила близько 26 мільйонів франків, ідеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.