У Зеленського розповіли, куди планують спрямувати кошти від заморожених російських активів — Finance.ua
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У Зеленського розповіли, куди планують спрямувати кошти від заморожених російських активів

Казна та Політика
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У Зеленського розповіли, куди планують спрямувати кошти від заморожених російських активів
У Зеленського розповіли, куди планують спрямувати кошти від заморожених російських активів
Конфісковані російські активи необхідно спрямувати на відновлення та захист об'єктів енергетики України.
Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час обговорення у посольстві Нідерландів в Україні можливості притягнути державу-агресорку рф до відповідальності за обстріли об'єктів енергетики, повідомляє сайт глави держави.
Вона зазначила, що важливо створити спеціальний трибунал за злочин агресії, міжнародний компенсаційний механізм та конфіскувати російські активи, щоб наповнити ними компенсаційний механізм.
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Мудра нагадала, що наприкінці минулого року загальні потреби України у відбудові оцінювали майже в 486 млрд дол. США.
«Усі пошкодження енергетичної інфраструктури будуть зафіксовані, буде подано претензії та визначено компенсацію. Але вона буде виплачена, якщо ви зробите правильний вибір і конфіскуєте заморожені активи для фінансування механізму компенсації. Хочу подякувати США за ухвалення прогресивного закону. Близько 300 мільярдів доларів російських державних активів заморожені по всьому світу. Закликаю всіх приєднатися до цієї ініціативи», — підкреслила Мудра й додала, що необхідно посилити санкції проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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