Скільки країн «заморозили» російські активи — Finance.ua

Скільки країн «заморозили» російські активи Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Скільки країн «заморозили» російські активи

З плином часу підтримка у фінансуванні України серед західних держав показала перші ознаки напруження.

Тож увага зосередилася на тому, чи можна надати фінансову допомогу Україні, використовуючи понад 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку росії, які були заморожені країнами «Великої сімки» (G7) після повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у статті Finance.ua.

Країни, що запровадили санкції, залишаються розділеними щодо доцільності та законності повної конфіскації цих активів. Сполучені Штати, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, наполягають на конфіскації — тобто назавжди позбавити росію цих активів і передати їх Україні.

Європейський Союз та деякі з його країн-членів, зокрема Німеччина, Франція та Італія, висловили застереження щодо цього плану через складність узгодження конфіскації з усталеними принципами міжнародного права — насамперед, іноземним суверенним імунітетом — та її потенційним впливом на фінансові ринки.

російські активи: скільки та в яких країнах заморожено

Жодна юрисдикція у світі досі не визначила, скільки у неї заморожено російських активів, констатує голова АЦ «Інститут законодавчих ідей» Тетяна Хутор. Однак вона додає, що ми можемо розраховувати на близько 300 млрд доларів. Деякі ЗМІ також називають аналогічну суму. Однак суми в різних джерелах різняться.

Більшість суверенних активів рф у ЄС заблоковані в формі бондів, облігацій та інших фінансових інструментів, в які країна-агресорка інвестувала раніше. Майже всі вони зберігаються на рахунках великих депозитарних установ, а одним з лідерів цього питання є Euroclear (Бельгія).

Однак єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час підсумкової пресконференції після міжнародної конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі нещодавно заявив , що Євросоюз працює над механізмом використання заморожених російських активів для відшкодування завданих російською агресією збитків.

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За його словами, йдеться про 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних активів рф, заморожених в ЄС. Тобто маємо суму 245 млрд євро.

До речі, Всесвітній банк уже оцінив витрати на відновлення та реконструкцію країни в 411 мільярдів доларів, що перевищує обсяги заморожених російських активів.

Детальніше про заморожені кошти росії ми розповіли у статті за посиланням нижче:

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