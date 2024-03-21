Нацбанк залишив доступ до банківської таємниці обмеженим — Finance.ua

Нацбанк залишив доступ до банківської таємниці обмеженим Сьогодні 11:13 — Валюта

Нацбанк залишив доступ до банківської таємниці обмеженим

Національний банк України оновив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, врахувавши зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які народні депутати ухвалили у листопаді 2023 року, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

В НБУ зауважили, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Відомості про операції, банківські рахунки чи платіжні картки , як і раніше, можуть бути надані банком виключно:

самим клієнтам (їхнім представникам);

за рішенням суду;

правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках, у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Позиція Національного банку щодо збереження банківської таємниці залишається незмінною, адже це важлива умова для забезпечення довіри клієнтів до банківського сектору.

У Нацбанку зазначають, що відповідно до норм попередньої редакції Закону України «Про банки і банківську діяльність», правоохоронці могли запитати в банків номери банківських рахунків, залишки коштів на них і проведених операцій. Наразі цей перелік доповнено можливістю отримати інформацію про номер платіжної картки клієнта банку.

Відповідна інформація може надаватися виключно на запит органів прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Інформація про номер платіжної картки допоможе правоохоронцям розслідувати справи про платіжне шахрайство, зокрема виманювання коштів методами соціальної інженерії, фішингу тощо. Адже платіжні операції можуть здійснюватися фактично і без використання номера рахунку, лише за номером платіжної картки.

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