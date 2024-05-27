Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами

Казна та Політика
15
Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами
Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що покращує облік підозрілих боргів у державному секторі. Тепер Мінфін контролюватиме державні підприємства-монополісти або ті, у яких чистий прибуток становить понад 50 млн гривень.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
Згідно з новими правилами, Міністерство фінансів контролюватиме, як державні підприємства, що мають статус природних монополій або чистий прибуток понад 50 мільйонів гривень, формують резерви для компенсації можливих втрат від непогашених боргів.
Читайте також
Зокрема, це стосується:
  • методів розрахунку величини резерву сумнівних боргів;
  • способу визначення коефіцієнта сумнівності, який показує, наскільки ймовірним є неповернення боргів.
Також були оновлені методики оцінки ризиків неповернення боргів, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 9). Це дозволить підприємствам державного сектору ефективніше управляти своїми фінансами та знизити ризики для державного бюджету.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.