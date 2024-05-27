Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами — Finance.ua

Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами Сьогодні 11:46 — Казна та Політика

Уряд ухвалив постанову, яка покращить методи обліку сумнівних боргів державними підприємствами

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що покращує облік підозрілих боргів у державному секторі. Тепер Мінфін контролюватиме державні підприємства-монополісти або ті, у яких чистий прибуток становить понад 50 млн гривень.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Згідно з новими правилами, Міністерство фінансів контролюватиме, як державні підприємства, що мають статус природних монополій або чистий прибуток понад 50 мільйонів гривень, формують резерви для компенсації можливих втрат від непогашених боргів.

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Зокрема, це стосується:

методів розрахунку величини резерву сумнівних боргів;

способу визначення коефіцієнта сумнівності, який показує, наскільки ймовірним є неповернення боргів.

Також були оновлені методики оцінки ризиків неповернення боргів, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 9). Це дозволить підприємствам державного сектору ефективніше управляти своїми фінансами та знизити ризики для державного бюджету.

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