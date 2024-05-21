Скільки боргів має виплатити Україна в найближчі 26 років — Finance.ua

Скільки боргів має виплатити Україна в найближчі 26 років Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Скільки боргів має виплатити Україна в найближчі 26 років

Міністерство фінансів України спрогнозувало суму майбутніх виплат за державним боргом до 2050 року, з докладним щорічним розписом.

Про це свідчить прогнозна статистика Міністерства фінансів України.

Важливо розуміти, що Мінфін прогнозує майбутні виплати за державним боргом України за діючими угодами станом на конкретну дату. Прогнози оновлюються щомісячно, з урахуванням змін щодо сум і умов обслуговування боргу. Це особливо актуально в умовах регулярних надходжень фінансової допомоги Україні від зовнішніх партнерів та нових внутрішніх запозичень на тлі триваючої повномасштабної війни.

Тож нинішній прогноз Мінфіну актуальний станом на 1 травня.

Державний борг включає внутрішні позики та зовнішні зобов’язання держави Україна, і НЕ включає гарантований державою борг, а також борги приватного сектору.

Скільки має виплатити Україна

Згідно прогнозу Мінфіна, в 2024 році Україна має виплатити за державним боргом близько 1,02 трильйони гривень.

В наступні роки заплановані до виплати суми зменшуються.

У 2025 році сума прогнозних виплат складає майже 870 млрд грн.

У 2026-му — близько 621 млрд.

У 2027 — 536 млрд грн.

У 2028 — 457 млрд грн.

У 2029 — 430 млрд.

Наступне десятиліття почнеться з виплати 409 млрд грн в 2030-му році. В 2031-му доведеться сплатити понад 434 млрд грн, а в 2032 — майже 398 млрд.

В 2033 році на сплату боргів з державного бюджету піде 347 млрд грн; в 2034-му — понад 316 млрд. В 2035 році сума виплат знову перетне психологічну позначку, сягнувши 410 млрд грн. Але вже 2036 року виплата зменшиться до 285 млрд. В 2037 році доведеться заплатити 318 млрд.

Починаючи з 2038 року суми щорічних виплат як правило не перевищуватимуть позначку в 200 мільярдів. Отже, в 2038-му — 165 млрд; в 2039 — 158 млрд; в 2040-му — 174 млрд грн; в 2041 — 125 млрд. Потім — однорічний пік виплат в сумі майже 209 млрд грн в 2042 році.

І знову — на спад: 113 млрд грн в 2043-му; 110 млрд в 2044 році; 107 у 45-му; 105 у 46-му; 102 у 47-му.

В 2048 і 49 роках планові суми виплат складуть по 87 млрд грн.

Сумарно за 26 років Україна має сплатити державних боргів на суму близько 8,5 трильйонів гривень. Це приблизно на трильйон більше, ніж плановий номінальний ВВП України на поточний (2024) рік.

Із загальної суми державного боргу величина переплати за процентами складе близько 3 трильйонів гривень. А близько 5,5 трильйонів підуть на сплату основної суми державного боргу.

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