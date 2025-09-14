0 800 307 555
укр
Україна отримає від Естонії військову допомогу на понад €100 млн

Казна та Політика
Естонія продовжить надавати військову підтримку Україні у 2026 році. Зокрема, країна виділить щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту, що становить €100 мільйонів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії.

Куди спрямують кошти

Зазначається, що більша частина коштів піде на виробництво естонської продукції для України.
Окрім того, Таллінн продовжить навчати українських військових і підтримувати IT-рішення у сфері оборони.
«Естонія й надалі рішуче підтримуватиме Україну в її захисті проти агресивної війни росії. Наступного року також діятиме рішення, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців та підтримувати ІТ-рішення в українському оборонному секторі», — сказав міністр оборони Певкур.
Під час візиту до Києва міністр оборони Естонії Ханно Певкур та Денис Шмигаль також обговорили нещодавні події в Польщі.
За словами Певкура, це безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі та НАТО, за яке рф несе повну відповідальність.
«Наша увага має далі зосереджуватися на тому, щоб тиснути на росію як агресора і допомогти Україні припинити жорстоку російську війну», — додав він.
За матеріалами:
theБабель
