Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти — Finance.ua

Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти
Естонія упродовж трьох місяців виплачуватиме гроші українцям з п’яти прифронтових областей: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської.
Про це йдеться у повідомленні Естонської ради у справах біженців.
Скільки коштів можна отримати
Розмір грошової допомоги: 3 600 гривень на місяць на одного члена родини упродовж трьох місяців. Усі вразливості родини повинні бути підтверджені документами.
Повторно подати заяву на отримання грошової допомоги можна не раніше ніж через 6 місяців після отримання попередньої виплати, якщо сім’я набула нового статусу вразливості.
Виплати розраховані на людей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій:
- дітей виховує одинока матір чи батько;
- жінка виступає єдиним годувальником у сім’ї;
- у родині є вагітні жінки;
- у родині виховують трьох і більше дітей до 18 років;
- у родині є діти до 2 років;
- у сім’ї є особи з інвалідністю І або ІІ групи;
- у родині є люди, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;
- у родині є люди віком 60+;
- у сім’ї повністю або частково зруйноване житло;
- сім’ї, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок через бойові дії.
Як зареєструватися на отримання допомоги
Офлайн. Команда Естонської ради у справах біженців визначає локації для проведення фізичної реєстрації. Їх повідомлять заявникам через місцеву владу.
Онлайн. Реєстрація онлайн розпочалася на сайті ради о 9:00 1 травня.
Після подання запиту команда розгляне інформацію та ухвалить рішення протягом трьох тижнів. Після цього заявник отримає повідомлення про результати розгляду запиту на електронну адресу, вказану в запиті.
Якщо звернення схвалять, заявники зможуть перейти до заповнення онлайн-форми.
Після цього фахівці переглянуть інформацію та за необхідності поінформують на електронну пошту. Після фінального перегляду гроші надішлють на банківський рахунок, зазначений головним заявником.
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