Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти — Finance.ua
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Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти

Особисті фінанси
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Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти
Естонія надає допомогу українцям з 5 областей: як отримати кошти
Естонія упродовж трьох місяців виплачуватиме гроші українцям з п’яти прифронтових областей: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської.
Про це йдеться у повідомленні Естонської ради у справах біженців.

Скільки коштів можна отримати

Розмір грошової допомоги: 3 600 гривень на місяць на одного члена родини упродовж трьох місяців. Усі вразливості родини повинні бути підтверджені документами.
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Повторно подати заяву на отримання грошової допомоги можна не раніше ніж через 6 місяців після отримання попередньої виплати, якщо сім’я набула нового статусу вразливості.
Виплати розраховані на людей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій:
  • дітей виховує одинока матір чи батько;
  • жінка виступає єдиним годувальником у сім’ї;
  • у родині є вагітні жінки;
  • у родині виховують трьох і більше дітей до 18 років;
  • у родині є діти до 2 років;
  • у сім’ї є особи з інвалідністю І або ІІ групи;
  • у родині є люди, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;
  • у родині є люди віком 60+;
  • у сім’ї повністю або частково зруйноване житло;
  • сім’ї, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок через бойові дії.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Офлайн. Команда Естонської ради у справах біженців визначає локації для проведення фізичної реєстрації. Їх повідомлять заявникам через місцеву владу.
Онлайн. Реєстрація онлайн розпочалася на сайті ради о 9:00 1 травня.
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Після подання запиту команда розгляне інформацію та ухвалить рішення протягом трьох тижнів. Після цього заявник отримає повідомлення про результати розгляду запиту на електронну адресу, вказану в запиті.
Якщо звернення схвалять, заявники зможуть перейти до заповнення онлайн-форми.
Після цього фахівці переглянуть інформацію та за необхідності поінформують на електронну пошту. Після фінального перегляду гроші надішлють на банківський рахунок, зазначений головним заявником.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
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