ЄС відмовився фінансувати «стіну дронів» для Естонії й Литви — Finance.ua

ЄС відмовився фінансувати «стіну дронів» для Естонії й Литви Сьогодні 20:39 — Світ

ЄС відмовився фінансувати «стіну дронів» для Естонії й Литви

Литва та Естонія не отримали фінансування від Європейського Союзу на будівництво так званої стіни безпілотників на кордонах.

Про це повідомив литовський мовник LRT.

Естонські та литовські прикордонники подали спільну заявку на проєкт будівництва стіни дронів уздовж кордону, однак на це ЄС не виділив грошей. Естонія була основним заявником, а Литва — співзаявником.

У травні минулого року тодішній міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила, що балтійські країни погодилися розробити так звану стіну безпілотників. Її мета — моніторити кордон і розгорнути системи для боротьби з ворожими дронами.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україні країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, намагаються протидіяти імовірним військовим загрозам з боку рф і білорусі.

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У Литві торік затвердили програму зміцнення й розвитку цивільної оборони. Йдеться про створення нових укриттів, системи оповіщення, спеціального мобільного застосунку й фінансування в €285 мільйонів. Також у країні розпочали будувати військову базу, де перебуватимуть німецькі солдати.

У січні 2024 року Міноборони Естонії заявило, що Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони на кордоні з росією, щоб «стримати, а в разі потреби захиститися від військової загрози». На це вони просили грошей у ЄС — €2,5 мільярда.

theБабель За матеріалами:

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