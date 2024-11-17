Який напрямок став найпопулярнішим серед пасажирів «Укрзалізниці» у жовтні — Finance.ua
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Який напрямок став найпопулярнішим серед пасажирів «Укрзалізниці» у жовтні

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Який напрямок став найпопулярнішим серед пасажирів «Укрзалізниці» у жовтні
Який напрямок став найпопулярнішим серед пасажирів «Укрзалізниці» у жовтні
Жовтень став місяцем приросту пасажиропотоку для «Укрзалізниці» — цього місяця послугами залізниці скористалися 2,3 млн пасажирів, що на 100 тис. більше, ніж у вересні.
Про це повідомили в «УЗ».
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«Залізниця перевезла 2,3 млн пасажирів — на 100 тис. пасажирів більше, ніж у вересні, коли традиційно спостерігається спад у динаміці пасажирських перевезень порівняно із літнім сезоном», — йдеться у повідомленні.

Найпопулярніший напрямок

Найпопулярнішим рейсом продовжує залишатись поїзд № 128 Запоріжжя — Львів, що перевіз у жовтні 53 тис. пасажирів.
Слідом за ним — швидкісні поїзди перемишльського напрямку № 705/706 та № 715/716 з 51 тис. і 48 тис. пасажирів відповідно.
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А ось найпопулярнішим маршрутом став напрямок Львів — Київ — Львів: у жовтні між цими містами подорожувало 125 тисяч пасажирів.
Зокрема, з моменту запуску (6 грудня 2023 року — ред.) сервісом бронювання квитків для військовослужбовців скористались понад 100 тис. військових та членів їх родин, із них — 16 800 місць було виділено у жовтні.
За 10 місяців 2024 року загальна кількість пасажирів, перевезених залізницею, зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом торік, досягнувши 23,3 млн осіб.
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Крім того, за жовтень пасажири придбали 532 тис. порцій чаю та кави в поїздах, що трохи більше, ніж у вересні.
Наразі залізничники завершують підготовку рухомого складу та інфраструктури до зимового сезону та продовжують рух за графіком.
За матеріалами:
Finance.ua
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