В Укрзалізниці є спеціальності, де брак кадрів становить понад 30% — Finance.ua

В Укрзалізниці є спеціальності, де брак кадрів становить понад 30% Сьогодні 19:45

В Укрзалізниці на деяких спеціальностях не вистачає понад 30% працівників через відтік кадрів до ЗСУ. Залізничні спеціальності втрачають популярність серед абітурієнтів, що може призвести до ще більшого дефіциту в майбутньому.

Брак кадрів у понад 30% є вже критичною межею.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

На запитання, чи є дефіцит кадрів, Перцовський відповів: «Так. В нас є окремі спеціальності, де на сьогодні брак кадрів — понад 30%. Це вже критична межа. Це звичайно пов’язано з тим, що багато людей пішли волонтерами до ЗСУ».

Також за його словами, це пов’язано з тим, що багато років залізничні спеціальності втрачали свою цікавість серед абітурієнтів.

Якщо раніше, як згадують залізничники, які багато років працюють в компанії, був конкурс, змагалися по багато людей на місце, щоб потрапити до залізничного профтехучилища або ВНЗ, то сьогодні ці речі скорочуються. Це, може, не питання завтра-післязавтра, але якщо не почати вирішувати — це сьогодні, то за кілька років це буде більший дефіцит, за дефіцит вагонів.

УНН За матеріалами:

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