Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло тепер доступний у «Дії» — Finance.ua
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Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло тепер доступний у «Дії»

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Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло тепер доступний у «Дії»
Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло тепер доступний у «Дії»
У застосунку «Дія» став доступний витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дозволить отримати інформацію про факт руйнування житла або подану заявку на програму «єВідновлення».
Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації.
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«Більше не потрібно йти до міської ради чи інших установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Просто відкрийте Дію — і за декілька хвилин та кліків замовте документ, який підтвердить, що ваше житло знищене чи пошкоджене через бойові дії», — сказано в повідомленні.
У Дії доступні два варіанти витягів з Реєстру:
  1. Про пошкоджений чи знищений об’єкт у вашій власності.
  2. Про заяву про отримання виплати в межах програми єВідновлення.
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У витягу буде інформація про ступінь пошкодження об’єкта та опис необхідних для його відновлення робіт. Такий витяг знадобиться під час нарахування пільг, страхових послуг чи соціальних виплат, припинення права власності на знищене житло, подання на програми підтримки або ж для суду.
Як отримати витяг
  1. У розділі Сервіси виберіть єВідновлення.
  2. Натисніть Витяги з реєстру → Почати.
  3. Виберіть потрібний тип витягу та натисніть Замовити витяг.
За матеріалами:
Finance.ua
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