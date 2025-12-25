Зарплати в Україні зростають — що на це впливає (інфографіка)
Попри виклики війни, зарплати в Україні відновилися після падіння 2022 року й навіть перевищили довоєнний рівень.
Про це повідомляє GMK Center.
Динаміка зарплат
За даними Держстату, середня зарплата у жовтні 2025 року досягла 26,9 тис. грн. У III кварталі номінальні зарплати зросли на 20% р./р., а реальні — на 6,2% р./р.
За Work.ua, медіанна пропонована зарплата у листопаді становила 27 тис. грн — також +20% р./р.
Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зазнала найглибшого падіння у 2022 році — на 11,9%. Причини очевидні: руйнування підприємств, зупинка виробництв, проблеми з логістикою і неможливість роботи у прифронтових регіонах. Уже у 2023 році ринок почав відновлюватися (+4,1% р./р.), а у 2024-му темпи зростання прискорилися до +15,6% р./р.
Опитування ЄБА показує: у 2025 році 96% компаній підвищили зарплати. Більшість — у межах 11−20% або до 10%.
Дані Robota.ua підтверджують: половина роботодавців підвищувала зарплати всім, ще 41% — лише частині персоналу.
Тренди на ринку праці
Як кажуть аналітики GMK, серед тенденцій на українському ринку зарплат можна виокремити такі:
Дефіцит кадрів
Мобілізація, міграція та нестача спеціалістів формують «ринок кандидата». У 2024 році різниця між номінальними та реальними зарплатами була найменшою за останні роки — 7,6%.
Нерівномірне зростання між сферами
Найшвидше ростуть зарплати у робітничих і технічних спеціальностях. Компанії також відчувають дефіцит менеджерів із продажу та керівників середньої ланки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що найбільше за останні 4 роки зросли зарплати різноробочих (на 384%, до 23 тис. грн у жовтні 2025 року) та малярів (47 тис. грн, що на 215% більше, ніж чотири роки тому).
Перехід у тіньовий сектор
Через побоювання мобілізації частина чоловіків відмовляється від офіційного працевлаштування. За оцінками, 2,2−2,5 млн українців наразі працюють неофіційно. Через це бюджет щороку недоотримує 200−265 млрд грн.
Регіональні диспропорції
Промисловість мігрує до західної частини країни, де активізувалося виробництво та будівництво. Натомість у прифронтових регіонах економічна активність суттєво зменшилася.
Розрив між очікуваннями та реальністю
У 2025 році кандидати хотіли в середньому 27,3 тис. грн, тоді як роботодавці пропонували 24,5 тис. грн.
Нові інструменти мотивації
59% компаній запровадили освітні програми для працівників, 52% — психологічну підтримку. Частина роботодавців компенсує оренду житла та забезпечує страхування.
Чи зростатимуть зарплати у 2026 році
За опитуванням ЄБА, підвищувати оплату праці наступного року планують 94% компаній.
Опитування Robota.ua показує схожі тенденції: 54% компаній планують підвищення, 8% — ні. Половина роботодавців закладає зростання фонду оплати на рівні 6−15%.
Водночас динаміка реального зростання зарплат буде помірнішою, ніж у 2024 році.
Нацбанк очікує у 2025 році зростання реальної зарплати на 6,2% р./р., а номінальної — на 19,8% р./р.
Раніше ми повідомляли про 12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років.
